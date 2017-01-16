Как правильно сидеть за рулем автомобиля

Идеальная посадка за рулем прежде всего минимизирует мышечное напряжение, способствует улучшению кровообращения, снижает утомляемость и повышает реакцию водителя на ту или иную ситуацию на дороге.

Главное, чтобы во время езды спина оставалась прямой. Для этого необходимо плотно прижаться лопаткам и поясницей к спинке кресла — максимальный угол ее наклона не должен превышать 110 градусов. В идеале при нажатии педали «в пол» нога распрямляется практически полностью.

Если сгорбиться над рулевым колесом, как это частенько делают начинающие водители, то предплечья окажутся скованными, а руки — недостаточно свободными, чтобы активно работать с рулевым колесом. К тому же, от положения головы напрямую зависит чувствительность вестибулярного аппарата.