Как правильно сидеть за рулем автомобиля

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На посадку водителя в автомобиле влияют его индивидуальные физиологические особенности — комплекция, рост, длина рук и ног. Но чтобы правильно устроиться за рулем, следует соблюдать ряд обязательных правил.

Мирон Горин

Идеальная посадка за рулем прежде всего минимизирует мышечное напряжение, способствует улучшению кровообращения, снижает утомляемость и повышает реакцию водителя на ту или иную ситуацию на дороге.

Главное, чтобы во время езды спина оставалась прямой. Для этого необходимо плотно прижаться лопаткам и поясницей к спинке кресла — максимальный угол ее наклона не должен превышать 110 градусов. В идеале при нажатии педали «в пол» нога распрямляется практически полностью.

Если сгорбиться над рулевым колесом, как это частенько делают начинающие водители, то предплечья окажутся скованными, а руки — недостаточно свободными, чтобы активно работать с рулевым колесом. К тому же, от положения головы напрямую зависит чувствительность вестибулярного аппарата.

Фото: Вячеслав Василенко

Руль никоим образом не должен служить опорой для драйвера — на него приходится лишь вес рук, а не всего тела. Держать «баранку» лучше в позиции «на 10 часов и на «2 часа. Конечно, мало кто из водителей следует этому правилу, однако именно такое расположение является единственно правильным, и его рекомендуют профессиональные инструкторы.

Основное усилие хвата приходится на мизинцы и безымянные пальцы рук, а большими нужно охватить руль с внутренней стороны. Во время рулежки остальные пальцы должны быть расслабленными, но готовыми в случае необходимости усилить хват. Кисти рук следует держать чуть выше уровня локтей, дабы не затруднять кровообращение.

Для того, чтобы водитель мог удобно устроиться за рулем, выполнив все перечисленные трбования, большинство автостроителей оснащает машины рулевой колонкой, регулируемой по высоте и вылету.

Фото: Вячеслав Василенко

Немаловажную роль играют и правильно отрегулированные подголовники, которые нужно максимально приблизить к затылку. Многие водители заблуждаются, думая, что подголовник создан исключительно для опоры головы. На самом деле, от оптимальной настройки этого элемента в большой степени зависит безопасность шофера, который в случае ДТП может избежать ушибов и перелома шеи.

Боковые зеркала должны быть отрегулированы таким образом, чтобы при наименьшем угле поворота головы открывался как можно более широкий обзор. Идеальная настройка зеркал — когда в ближнем его секторе видна задняя часть собственной машины. Правда, при перестроении или старте с места нелишне все-таки чуточку податься вперед, чтобы в поле зрения попали объекты, коварно скрывающиеся в слепой зоне.

И не забывайте про ремни безопасности: то, что во время аварии в ряде случаев они могут вам навредить — не более, чем миф.

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16 января 2017
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