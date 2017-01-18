Объявлена дата начала продаж нового BMW 4 серии

Новым интересным элементом экстерьера 4-й серии является неразделенный центральный воздухозаборник, который расширяется ближе к краям бампера — визуально это делает машину более широкой. На смену ксеноновым фарам пришли светодиодные, в список базового оборудования вошли также и светодиодные фонари и противотуманки.

Цветовая палитра обогатилась двумя эксклюзивными оттенками: Snapper Rocks Blue и Sunset Orange. Каждая из четырех четырех линий исполнения — Advantage, Sport Line, Luxury Line и M Спорт — обзавелась новыми колесами из легкого сплава уникального дизайна, что позволяет максимально индивидуализировать элегантный облик новинки.

В интерьер разработчики добавили больше хромированных элементов, салон украсился металлизированными вставками. Появились три новых цвета отделки интерьера: Midnight Blue Dakota, Cognac Dakota и Ivory White Dakota. Рулевое колесо, обтянутое кожей высокого качества, является стандартной опцией для всей серии.

Автомобили в кузовах купе и гран купе получили более жесткую подвеску — они стали устойчивее при прямолинейном движении.

В моторной линейке никаких изменений не произошло: она по-прежнему включает в себя три бензиновых и три дизельных двигателя. Диапазон мощности бензиновых моторов варьируется от 184 до 326 л.с., а дизельных — от 190 до 313 «лошадей».