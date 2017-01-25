Продажи автомобилей класса «люкс» в России увеличились на 6,5%

По данным агенства «Автостат» в 2016 году в России было реализовано почти 1,2 тысячи машин сегмента Luxury. Около 60% продаж пришлись на Mercedes-Benz Maybach S-Class — их владельцами стали 684 человек. Машины марки Bentley предпочли 318 россиян, замыкает тройку самых востребованных люксовых брендов Rolls-Royce — его продажи составили 110 экземпляров.

Нашими соотечественниками также было куплено 32 автомобиля марки Ferrari, 25 — Lamborghini, 17 — Maserati и 5 — Aston Martin. Напомним, ранее стало известно, что британский люксовый бренд Bentley привезет в Россию 10 самых мощных в своей истории автомобилей.