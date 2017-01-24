Почему цены на бензин пробили 40-рублевый порог

Средние розничные цены на бензин и дизтопливо вплотную подобрались к 40-рублевому порогу. При этом в Москве на большинстве АЗС нефтяных монополистов стоимость литра АИ-95 превысила эту психологическую черту.

Максим Строкер

Розничные цены на моторное топливо продолжают ускоренный рост, стартовавший в начале января. За последнюю неделю, по данным Московской топливной ассоциации, средняя цена литра АИ-92 и АИ-95 увеличилась до 35,82 рублей и 38,85 рублей соответственно. В среднем по стране за этот же период рост составил 11−14 копеек за литр. Таким образом, с начала года стоимость топлива выросла примерно на 40 копеек. Нефтяные эксперты объясняют ситуацию следующим образом. На АЗС сейчас торгуют бензином, закупленным розничными компаниями еще в декабре 2016 — на оптовом рынке.

Тогда, оказывается, они запасались бензином и дизтопливом, ожидая повышения акцизов с 1 января 2017. Декабрьский ажиотаж взвинтил оптовые цены и теперь потребитель расхлебывает последствия ситуации месячной давности. В общем, типичная история спекулятивного повышения цен под видом «биржевой игры», типа: «ой, мы тут все сделали вид, что испугались акцизов, а вы, водители, теперь расплачивайтесь за это». В конечном счете, дополнительная прибыль осела (и еще осядет) на счетах нефтяных компаний-монополистов. К слову сказать, литр 95-го на сетевых АЗС всяких «лукойлов», «би-пи» и прочих мастодонтов рынка в Москве уже добрался до 40-рублевой отметки. Можно не сомневаться, что прочие «игроки рынка» в самое ближайшее время подтянутся за лидерами.

Не удивительно, кстати, что одним из локомотивов повышения розничных цен на бензин выступает именно «Лукойл». Именно ее глава Вагит Алекперов в середине декабря 2016 оповестил СМИ, что из-за роста акцизов компания поднимет розничные цены на топливо на 8−12%. То есть примерно до 41,5−43 рубля за литр. При том, что на самом деле повышение акциза, по всем расчетам, увеличивает цену бензина до 40 рублей за литр. То есть нефтяники, прикрываясь ростом акцизов, собираются «снимать» в 2017 году дополнительно по 1,5−3 рубля с каждого литра топлива, сгорающего в двигателях российских авто.

По следам выступления г-на Аликперова Федеральная антимонопольная служба, помнится, вынесла ему предостережение, попросив более не подогревать оглашением своих аппетитов топливный рынок страны. Но, судя по всему, все, кто должен — все услышали, «намотали на ус» и явно не сговариваясь, но при этом подозрительно дружно, принялись воплощать идеи Аликперова в жизнь. Нефтяные деятели окончательно смирились, что мировые цены на нефть в обозримом будущем вряд ли вернутся на уровень в $ 110-$ 120 за баррель, и диапазон $ 50-$ 60 за бочку — это реальность. Поэтому дорогому полезному ископаемому, как источнику бешеных денег, оперативно нашли замену: «нефтью» отныне стали граждане России, из карманов которых всеми правдами и неправдами будут теперь «качать» деньги

АЗС, бензин, цены на топливо, кризис
24 января 2017
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