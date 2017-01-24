Почему цены на бензин пробили 40-рублевый порог

Розничные цены на моторное топливо продолжают ускоренный рост, стартовавший в начале января. За последнюю неделю, по данным Московской топливной ассоциации, средняя цена литра АИ-92 и АИ-95 увеличилась до 35,82 рублей и 38,85 рублей соответственно. В среднем по стране за этот же период рост составил 11−14 копеек за литр. Таким образом, с начала года стоимость топлива выросла примерно на 40 копеек. Нефтяные эксперты объясняют ситуацию следующим образом. На АЗС сейчас торгуют бензином, закупленным розничными компаниями еще в декабре 2016 — на оптовом рынке.

Тогда, оказывается, они запасались бензином и дизтопливом, ожидая повышения акцизов с 1 января 2017. Декабрьский ажиотаж взвинтил оптовые цены и теперь потребитель расхлебывает последствия ситуации месячной давности. В общем, типичная история спекулятивного повышения цен под видом «биржевой игры», типа: «ой, мы тут все сделали вид, что испугались акцизов, а вы, водители, теперь расплачивайтесь за это». В конечном счете, дополнительная прибыль осела (и еще осядет) на счетах нефтяных компаний-монополистов. К слову сказать, литр 95-го на сетевых АЗС всяких «лукойлов», «би-пи» и прочих мастодонтов рынка в Москве уже добрался до 40-рублевой отметки. Можно не сомневаться, что прочие «игроки рынка» в самое ближайшее время подтянутся за лидерами.