Обновленную BMW M3 покажут весной

Судя по представленным фотографиям, внешне спортивная «трешка» (модели, кстати сказать, недавно стукнуло 30 лет) практически не изменилась. Разве что обзавелась иным передним бампером и модифицированной головной оптикой: заметно явное сходство с другой обновленной моделью BMW — M4. Как сообщает портал bmwblog, без изменений осталась и техническая составляющая — машина по-прежнему будет оснащаться 3-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 431 л.с. и механической коробкой передач. Время, за которое машина разгоняется до «сотни» — 4,3 секунды, а ее максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. Впрочем, она может быть увеличена до отметки в 280 в пакете M Driver’s Package. Вероятнее всего, официально баварцы покажут обновленную BMW M3 в рамках Женевского моротшоу, которое состоится уже в марте.