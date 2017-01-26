Обновленную BMW M3 покажут весной

Фото bmwblog.com
Компания BMW готовится представить модель M3, пережившую второй по счету фэйслифтинг. Ожидается, что премьера обновленного автомобиля состоится весной нынешнего года.

Виктория Базылева

Судя по представленным фотографиям, внешне спортивная «трешка» (модели, кстати сказать, недавно стукнуло 30 лет) практически не изменилась. Разве что обзавелась иным передним бампером и модифицированной головной оптикой: заметно явное сходство с другой обновленной моделью BMW — M4. Как сообщает портал bmwblog, без изменений осталась и техническая составляющая — машина по-прежнему будет оснащаться 3-литровым шестицилиндровым мотором мощностью 431 л.с. и механической коробкой передач. Время, за которое машина разгоняется до «сотни» — 4,3 секунды, а ее максимальная скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. Впрочем, она может быть увеличена до отметки в 280 в пакете M Driver’s Package. Вероятнее всего, официально баварцы покажут обновленную BMW M3 в рамках Женевского моротшоу, которое состоится уже в марте.

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26 января 2017
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