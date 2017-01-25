В чем заключаются главные проблемы LADA XRAY

Фото: Андрей Холмов
За год с момента старта продаж LADA XRAY, тольяттинцы реализовали более 20 000 машин. Результаты вроде бы и неплохие. Однако корейский кроссовер Hyundai Creta аналогичным тиражом разошелся за четыре с половиной месяца. Почему же за вазовской новинкой не выстраиваются очереди?

Вячеслав Василенко

Во-первых, «кроссовер», как его назвали сами волжане, с кроссоверами ничего общего не имеет. Некогда обещанный АВТОВАЗом полный привод потребители так и не увидели, а клиренс в 195 мм завидным можно назвать с большой натяжкой — у настоящих SUV он начинается с отметки в 200 мм.

Да что там говорить, если лишь пару месяцев назад тольттинцы оснастили машину функцией отключения антипробуксовочной системы и системы стабилизации. Иначе говоря, «Иксрей» — самая обычная легковушка, хетчбэк В-класса, только чуть-чуть повыше. Так что, похоже, волжанам не удалось перехитрить потребителей сообщениями о появлении первого в истории отечественного автогиганта кроссовера.

Во-вторых, уже в первые месяцы эксплуатации владельцы новинки стали сталкиваться — и рассказывать об этом в Сети — с различными мелкими, но досадными болячками, которые наверняка охладили желание обзавестись машиной у части потенциальных покупателей. Ну кому понравятся «сверчки» и посторонние звуки в салоне нового авто из-за плохо зафиксированных пластиковых панелей?

Про чрезмерно потребляемое в ряде случаев масло, писк в рулевой рейке лучше и не вспоминать. Явно отрицательную роль сыграл и задумчивый «робот», не позволяющий полностью раскрыть довольно мощному 122-сильному двигателю свой потенциал. В последнем случае тольяттинцы, правда, исправились. Только «поженили» мотор с адекватной пятискоростной «механикой» от Renault поздновато — под занавес 2016-го года.

Но главной проблемой LADA XRAY с точки зрения рыночных перспектив, конечно же, стала его цена. Несмотря на все недочеты, в той или иной мере свойственные практически всем новым авто, машина вполне удалась, но… Зачем навешивать на нее ценник, превышающий прайс «донора» — Renault Sandero Stepway? Тем более, что последний неплохо зарекомендовал себя: достойно едет и не прихотлив в эксплуатации, пусть и выглядит менее современно и оснащен беднее, нежели «Иксрей». К тому же, хотя и формально, но это иномарка.

Впрочем, не нам судить о маркетинговых играх в альянсе АВТОВАЗ-Renault-Nissan, но факт остается фактом. Самая «нарядная» комплектация «Степвея» с механической коробкой передач и мотором мощностью 113 л.с. стоит 755 990 рублей, в то время, как XRAY за 122-сильный движок и «механику» заставит покупателя раскошелиться на 773 900 «деревянных». Разница почти в 20 000 за камеру заднего вида, датчики дождя и света вроде и оправдана, но для изделия отечественного автопрома выглядит вызывающе.

С «двухпедальными» версиями ситуация еще интереснее: за пресловутый «иксреевский» «робот» вкупе с «люксовыми» опциями придется выложить не менее 798 900 рублей. «Сандеро» же с традиционным и неубиваемым гидромеханическим «автоматом», пусть и в компании с менее мощным 102-сильным мотором обойдется в 785 990. Любопытная политика, согласитесь.

А вот стоил бы XRAY на 100 000, а лучше на все 150 000 рубликов дешевле, от клиентов наверняка бы не было отбоя.

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25 января 2017
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