В чем заключаются главные проблемы LADA XRAY

Во-первых, «кроссовер», как его назвали сами волжане, с кроссоверами ничего общего не имеет. Некогда обещанный АВТОВАЗом полный привод потребители так и не увидели, а клиренс в 195 мм завидным можно назвать с большой натяжкой — у настоящих SUV он начинается с отметки в 200 мм.

Да что там говорить, если лишь пару месяцев назад тольттинцы оснастили машину функцией отключения антипробуксовочной системы и системы стабилизации. Иначе говоря, «Иксрей» — самая обычная легковушка, хетчбэк В-класса, только чуть-чуть повыше. Так что, похоже, волжанам не удалось перехитрить потребителей сообщениями о появлении первого в истории отечественного автогиганта кроссовера.

Во-вторых, уже в первые месяцы эксплуатации владельцы новинки стали сталкиваться — и рассказывать об этом в Сети — с различными мелкими, но досадными болячками, которые наверняка охладили желание обзавестись машиной у части потенциальных покупателей. Ну кому понравятся «сверчки» и посторонние звуки в салоне нового авто из-за плохо зафиксированных пластиковых панелей?

Про чрезмерно потребляемое в ряде случаев масло, писк в рулевой рейке лучше и не вспоминать. Явно отрицательную роль сыграл и задумчивый «робот», не позволяющий полностью раскрыть довольно мощному 122-сильному двигателю свой потенциал. В последнем случае тольяттинцы, правда, исправились. Только «поженили» мотор с адекватной пятискоростной «механикой» от Renault поздновато — под занавес 2016-го года.