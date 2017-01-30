Объявлены цены на спорткупе Infiniti Q60

В России автомобили Q60 будут представлены с новым трехлитровым двигателем мощностью 405 л.с. и крутящим моментом 475 Нм. Модификация Sport+NAVI оснащена адаптивной электронной системой рулевого управления нового поколения DAS 2.0, системами контроля движения и удержания автомобиля на полосе, кругового обзора AVM+, обнаружения приближающихся объектов и определения свободного места для парковки. Что касается интерьера, Sport+NAVI получила карбоновые вставки с фиолетовыми акцентами, переключатели передач под рулевым колесом, красные тормозные суппорты и спортивную выхлопную систему.

Цена Infiniti Q60 в комплектации Sport+NAVI составляет 3 414 000 рублей. Точная дата начала продаж будет объявлена производителем дополнительно.