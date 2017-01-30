Первые подробности о Volkswagen Golf восьмого поколения

Внешний облик автомобиля будет оформлен в традиционном стиле Golf — изменения коснутся только решетки радиатора, оптики и боковин кузова. Предполагается, что новый «Гольф» будет оснащен передовыми системами безопасности и рядом современных опций, которые в настоящий момент доступны только в топовых версиях моделей концерна.

Golf нового поколения получит три варианта кузова: трех- и пятидверный хетчбэки, а также универсал. От кабриолета производитель решиль отказаться. Ожидается, что в продаже автомобиль появится в 2019 году.

Напомним, дебют автомобиля Golf с литерой GT, который станет самым мощным в истории модели, запланирован на 2020 год.