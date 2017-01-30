Продажи Rolls-Royce в России сократились на 23%

Самой востребованной моделью по данным агентства «Автостат» оказалось купе Wraith, стоимость которого превышает 25 миллионов рублей — его доля составила более 40% от всего объема продаж. В 2016 году на территории России было реализовано 46 таких автомобилей. Rolls-Royce Ghost стал вторым — владельцами этих седанов стали 29 человек. В прошлом году также было продано 19 автомобилей новой модели Dawn и 16 машин Rolls-Royce Phantom. 73 автомобиля, то есть две трети от всего объема, было реализовано дилерскими центрами Москвы и области. В Санкт-Петербурге продали 13 экземпляров, по три — в Рязанской области и Краснодарском крае.

Стоит отметить, что несмотря на снижение продаж почти на четверть, британская компания Rolls-Royce заняла третью строчку в рейтинге самых популярных автомобилей класса люкс в России по итогам 2016 года.