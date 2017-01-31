Чем экспортная LADA Vesta лучше обычной

Да еще и скаредному. Такого можно привлечь только привлекательной ценой. Это АВТОВАЗ кое-как обеспечить может. Другое дело — тамошние требования к безопасности и экологичности авто, продаваемых на рынках ЕС. Ради соответствия им, тольяттинскому автопроизводителю пришлось приводить в порядок готовящуюся к экспортной карьере LADA Vesta. По данным ladavesta.net, наиболее заметное отличие экспортной «Весты» от рядового седана кроется в приборной доске. «Приборка» для буржуев получила более крупный шрифт, циферблат оранжевого света и дневную подсветку.

Это должно обеспечить лучшую читаемость в солнечную погоду. Россияне, надо полагать, либо имеют не в пример лучшее зрение, чем европейцы, либо на просторах нашей страны появление солнца маркетологами АВТОВАЗа не предусматривается. Кроме того, под европейский стандарт будут «допилены» фары головного освещения, а блок управления двигателем машины научат укладываться в стандарты «Евро-6». Также, исключительно ради изнеженных европейцев, на «Весты», предназначенные для рынка ЕС, поставят боковые подушки безопасности в базовой версии. Для россиян это — ненужная роскошь.