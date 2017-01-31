Чем экспортная LADA Vesta лучше обычной

ladavesta.net
Требования европейского законодательства и особенности тамошнего рынка вынуждают тольяттинского автопроизводителя серьезно дорабатывать LADA Vesta, прежде чем предлагать ее избалованному, прихотливому и въедливому заморскому потребителю.

Максим Строкер

Да еще и скаредному. Такого можно привлечь только привлекательной ценой. Это АВТОВАЗ кое-как обеспечить может. Другое дело — тамошние требования к безопасности и экологичности авто, продаваемых на рынках ЕС. Ради соответствия им, тольяттинскому автопроизводителю пришлось приводить в порядок готовящуюся к экспортной карьере LADA Vesta. По данным ladavesta.net, наиболее заметное отличие экспортной «Весты» от рядового седана кроется в приборной доске. «Приборка» для буржуев получила более крупный шрифт, циферблат оранжевого света и дневную подсветку.

Это должно обеспечить лучшую читаемость в солнечную погоду. Россияне, надо полагать, либо имеют не в пример лучшее зрение, чем европейцы, либо на просторах нашей страны появление солнца маркетологами АВТОВАЗа не предусматривается. Кроме того, под европейский стандарт будут «допилены» фары головного освещения, а блок управления двигателем машины научат укладываться в стандарты «Евро-6». Также, исключительно ради изнеженных европейцев, на «Весты», предназначенные для рынка ЕС, поставят боковые подушки безопасности в базовой версии. Для россиян это — ненужная роскошь.

Далее стоит обратить внимание на датчики давления в шинах, которые необходимы, чтобы соответствовать европейским нормам дорожной безопасности. В нашей стране их наличие нивелируется мастерским владением техникой «пинок по колесу», которая, надо полагать, входит в курс водительского мастерства владельца LADA. Кроме того, только ради европейцев АВТОВАЗ организовал дополнительный индикатор непристегнутого ремня безопасности и свое звуковое предупреждение для каждого ремня.

Российским «четким пацанчикам» подобная ерунда ни к чему, им и единственная «пищалка», зудящая о непристегнутом ремне, на нервы действует хуже тещи. Кроме того, экспортный вариант Vesta гораздо громче напоминает о забытом в замке ключе зажигания и не выключенных фарах головного света. Также у машины будут громче щелкать релюшки при включенном указателе поворота. Все экспортные Vesta получат интерфейс на английском и немецком языках, а в их навигацию добавят карты стран Европы. Кроме того, блоки ЭРА-ГЛОНАСС, которыми оснащаются все машины АВТОВАЗа, будут автоматически выставлять правильное текущее местное время в бортовом компьютере.

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31 января 2017
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