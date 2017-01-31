Где выгоднее всего продавать подержанные машины

В итоге в минувшем году в стране было реализовано 5 193 200 авто с пробегом. Причем пятая часть продаж пришлась на Москву, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ростовскую область. Но больше всего машины было продано-куплено в Москве — 326 900 «железных коней» именно здесь сменили хозяев.

Иначе говоря, продавцу подержанного авто выгоднее всего реализовывать его именно в одном из этих регионов — поиск нового владельца пройдет быстрее. Другое дело, что цена машины может несколько опуститься, учитывая высокую конкуренцию. Да и накладные расходы надо брать в расчет. Однако при формуле «время-деньги» это оправдано. Особенно если учесть, что в своем регионе бэушное авто можно продавать до морковкиного заговенья. Так, скажем, в Тверской, Калининградской, Кировской, Вологодской, Пензенской, Ярославской и Курской областях в минувшем году было продано менее 50 000 автомобилей в каждой.