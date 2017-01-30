Как вычислить перекупщика, выбирая подержанную машину

Первый вопрос, с которого надо начинать беседу с потенциальным продавцом машины — лобовой: «вы владелец автомобиля или нет?» Чаще всего на другом конце провода начинают рассказывать, что машину продают по просьбе знакомого (сестры, свата, тещи, друга и т. д. ). Значит, скорее всего, мы имеем дело с перекупщиком. Тем более, если выяснится, что у продавца есть документы на машину и копия паспорта хозяина. И с этими бумагами вам предлагается оформить сделку в офисе конторы-посредника. Услышав такое, даже не сомневайтесь: перед вами «перекуп». Порой бывает, что голос на том конце провода подтверждают, что машина его и называет адрес, где ее можно посмотреть.

Не поленитесь проверить адрес в интернете. Если он совпадет с адресом какого-нибудь автосалона, значит вас, скорее всего, обманывают. Далее нужно спросить, сколько хозяев машины отмечено в ПТС. Если их больше одного, то надо поинтересоваться у вашего телефонного собеседника, как долго владеет машиной именно он. Если всего месяц-другой, то это подтверждение, что он приобрел ее для перепродажи. Если на этом этапе переговоров вас ничего не насторожило и вы считаете, что имеете дело с хозяином, то следующий вопрос должен касаться истории машины в смысле ДТП и ремонтов. Спрашивать необходимо так, чтобы у той стороны сложилось впечатление, будто вы готовы сквозь пальцы смотреть на дефекты кузова и агрегатов — мол, что возьмешь с подержанной машины.