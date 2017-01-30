Как вычислить перекупщика, выбирая подержанную машину

Не секрет, что большая часть рынка подержанных машин захвачена перекупщиками, а покупать авто выгодней у владельца машины. Мы подготовили типовой алгоритм телефонного разговора, с помощью которого можно избежать бесполезной поездки на встречу с перекупщиком, «впаривающим» проблемную машину по высокой цене.

Максим Строкер

Первый вопрос, с которого надо начинать беседу с потенциальным продавцом машины — лобовой: «вы владелец автомобиля или нет?» Чаще всего на другом конце провода начинают рассказывать, что машину продают по просьбе знакомого (сестры, свата, тещи, друга и т. д.). Значит, скорее всего, мы имеем дело с перекупщиком. Тем более, если выяснится, что у продавца есть документы на машину и копия паспорта хозяина. И с этими бумагами вам предлагается оформить сделку в офисе конторы-посредника. Услышав такое, даже не сомневайтесь: перед вами «перекуп». Порой бывает, что голос на том конце провода подтверждают, что машина его и называет адрес, где ее можно посмотреть.

Не поленитесь проверить адрес в интернете. Если он совпадет с адресом какого-нибудь автосалона, значит вас, скорее всего, обманывают. Далее нужно спросить, сколько хозяев машины отмечено в ПТС. Если их больше одного, то надо поинтересоваться у вашего телефонного собеседника, как долго владеет машиной именно он. Если всего месяц-другой, то это подтверждение, что он приобрел ее для перепродажи. Если на этом этапе переговоров вас ничего не насторожило и вы считаете, что имеете дело с хозяином, то следующий вопрос должен касаться истории машины в смысле ДТП и ремонтов. Спрашивать необходимо так, чтобы у той стороны сложилось впечатление, будто вы готовы сквозь пальцы смотреть на дефекты кузова и агрегатов — мол, что возьмешь с подержанной машины.

vladtime.ru

Настоящий владелец в этом случае, как правило, достаточно подробно рассказывает, что в машине менялось и с какой стороны ее било в авариях. Если из ответа продавца складывается ощущение, что он чего-то недоговаривает, спрашиваем, готов ли он представить возможность померить толщину лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора. И, как бы между делом, уточняем в каком сервис-центре машина обслуживалась и можно ли там получить «досье» на нее. Чувствуется, что такой оборот беседы «продавана» явно не радует или он не может дать четких ответов на ваши вопросы? Значит перед вами либо перекупщик, либо с технически состоянием машины что-то сильно не так.

В обоих случаях это хороший повод отказаться от покупки именно этого экземпляра. Допустим, и тут нас ничего не насторожило. Тогда имеет смысл еще раз уточнить цену, за которую человек готов расстаться с авто — мало ли, вдруг вы неправильно прочитали объявление или он ошибся, размещая его. Все устраивает? Договариваемся о немедленной встрече, поскольку машины в хорошем состоянии продаются очень быстро. Условьтесь с продавцом о точном времени вашей встречи и попросите его назначать рандеву с другими потенциальными покупателями на более поздний срок — чтобы хоть как-то подстраховаться от того, что машину уведут у вас из-под носа.

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30 января 2017
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