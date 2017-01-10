В Россию запретили ввозить японские автомобили

Когда власти придумали историю с обязательным оснащением всех новых машин в России «тревожными кнопками» на базе ЭРА-ГЛОНАСС, мало кому приходило в голову, что это приведет еще и к полному запрету ввоза подержанных машин в Россию. Эта проблема, по большому счету, мало кого интересует из обитателей европейской части России. Тут уже давно рынок подержанных машин, возимых из-за рубежа, сжался до малозаметных размеров. Большинство бэушных авто, продаваемых и покупаемых тут, либо были ввезены в страну новыми через официальных дилеров, либо в свое время выпущены на автозаводах, локализованных в России. Совсем иная ситуация на Дальнем Востоке. Основу тамошнего легкового автопарка традиционно составляет иномарочный секонд-хенд, ввезенный из азиатских стран — преимущественно пресловутые «праворульки» японских марок.

В связи с этим новые иномарки, особенно бюджетного сегмента, собираемые в России, везти туда просто не выгодно. Слишком сильна конкуренция со стороны подержанных «праворулек». Тем более, что европейские иномарки до дальневосточного региона еще нужно довезти, а транспортные расходы дополнительно увеличивают цену — и значительно. Вот и получается, что на данный момент в автопарках Дальнего Востока и Сибири насчитывается почти 3 млн. японских праворульных машин. Причем, нужно учитывать, что это, по большей части, очень старые машины. Так, средний возраст транспортных средств в Камчатском крае составляет 20,9 лет, в Приморском крае — 20 лет, а на Сахалине — 19,2 года.