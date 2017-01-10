В Россию запретили ввозить японские автомобили

Фактический запрет на ввоз подержанных машин в Россию «благодаря» системе ЭРА-ГЛОНАСС оставит без легкового транспорта регионы к востоку от Урала. Поскольку основа тамошнего легкового автопарка — «праворульные» японские авто.

Максим Строкер

Когда власти придумали историю с обязательным оснащением всех новых машин в России «тревожными кнопками» на базе ЭРА-ГЛОНАСС, мало кому приходило в голову, что это приведет еще и к полному запрету ввоза подержанных машин в Россию. Эта проблема, по большому счету, мало кого интересует из обитателей европейской части России. Тут уже давно рынок подержанных машин, возимых из-за рубежа, сжался до малозаметных размеров. Большинство бэушных авто, продаваемых и покупаемых тут, либо были ввезены в страну новыми через официальных дилеров, либо в свое время выпущены на автозаводах, локализованных в России. Совсем иная ситуация на Дальнем Востоке. Основу тамошнего легкового автопарка традиционно составляет иномарочный секонд-хенд, ввезенный из азиатских стран — преимущественно пресловутые «праворульки» японских марок.

В связи с этим новые иномарки, особенно бюджетного сегмента, собираемые в России, везти туда просто не выгодно. Слишком сильна конкуренция со стороны подержанных «праворулек». Тем более, что европейские иномарки до дальневосточного региона еще нужно довезти, а транспортные расходы дополнительно увеличивают цену — и значительно. Вот и получается, что на данный момент в автопарках Дальнего Востока и Сибири насчитывается почти 3 млн. японских праворульных машин. Причем, нужно учитывать, что это, по большей части, очень старые машины. Так, средний возраст транспортных средств в Камчатском крае составляет 20,9 лет, в Приморском крае — 20 лет, а на Сахалине — 19,2 года.

И вот с 1 января 2017 года, когда оснащение системой ЭРА-ГЛОНАСС стало обязательным условием ввоза авто на российскую территорию, привычный «японский» канал восполнения поголовья этих относительно недорогих авто оказался перекрыт. Это означает, что в самом ближайшем будущем на территории восточнее Байкала, когда праворульные развалюхи начнут массово отправляться на свалку, наступит самый настоящий дефицит бюджетных машин. И что же предложат автопроизводители сибирякам и дальневосточникам взамен «праворулек»? На самом деле мало чего. Дилерская сеть даже у АВТОВАЗа и корейских марок там, мягко говоря, недоразвита на данный момент. Автосборочных производств — тоже с гулькин нос.

Существующие там на данный момент заводы Mazda и SsangYong ситуацию не спасут. Линия Mazda рассчитана на 25 000 машин в год. И «народных автомобилей» в ее продуктовой линейке на данный момент не просматривается. А SsangYong фактически вообще заморозил продажи и сборку своих машин в России. Да и его Aktion, собиравшийся во «Владике», тоже в категорию бюджетных моделей явно не вписывается. Учитывая все это, можно предположить, что в ближайший год у торговцев подержанными легковушками европейской части России появится новый огромный рынок сбыта — регионы за Байкалом. Просто иного выхода у жителей восточных регионов страны не останется: либо привыкать к легендарному качеству продукции АВТОВАЗа по цене комфортабельной «праворульки» 5−7 лет от роду, либо брать дешевые подержанные иномарки из-за Урала…

авторынок
10 января 2017
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