Hyundai Elantra GT дебютирует на следующей неделе

На представленных фотографиях мы видим, что и на рулевом колесе, и на селекторе переключения передач, и на кнопке запуска двигателя — везде присутствуют элементы красного цвета, которые являются прямым намеком на спортивный характер новой модели. Очевидно, новый хетчбэк — это видоизменный одноименный седан. Как предполагает издание Motor1, под капотом хетча может расположиться 1,6-литровый четырехцилиндровый турбомотор, выдающий 201 л.с. при 264 Нм крутящего момента, или двухлитровый двигатель с четырьмя цилиндрами мощностью 147 л.с.
Hyundai покажет Elantra GT на грядущем автомобильном салоне в Чикаго 9 февраля. Хетчбэк ориентирован на американских покупателей, однако выполнен в духе европейской версии.
Автомобиль представляет собой перелицованный Hyundai i30, который был представлен на моторшоу в Париже в минувшем году. Подробная информация о технических характеристиках модели станет известна после премьеры автомобиля на следующей неделе.
Напомним, ранее стало известно, что компания Hyundai готовит еще одну премьеру для американского рынка — новый хетчбэк Veloster, который получит новую оптику, бамперы, решетку радиатора, новые варианты обивки и и обновленную информационно-развлекательную систему.
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