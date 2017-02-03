Hyundai Elantra GT дебютирует на следующей неделе

Автомобиль представляет собой перелицованный Hyundai i30, который был представлен на моторшоу в Париже в минувшем году. Подробная информация о технических характеристиках модели станет известна после премьеры автомобиля на следующей неделе.

Напомним, ранее стало известно, что компания Hyundai готовит еще одну премьеру для американского рынка — новый хетчбэк Veloster, который получит новую оптику, бамперы, решетку радиатора, новые варианты обивки и и обновленную информационно-развлекательную систему.