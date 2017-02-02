Mercedes-Benz V-klasse Exclusive: осторожно, двери закрываются!

Как вам понравится новенький V-класс, да не абы какой, а в версии Exclusive? Нам выпала удача протестировать этот автомобиль в суровых зимних условиях. Начну с того, что у преемника Viano, по сути, всего один конкурент — его земляк Volkswagen Multivan со своими более бюджетными производными Transporter и Caravelle. Причем у себя на родине VW нередко превосходит по цене соперника с трехлучевой звездой. В России все наоборот, а в случае с новой версией «мерса» — и подавно.

Только у нас V-класс могут называть «вэшкой» или «вишкой», немцы же между собой прозвали его «фаустом». Однако старик Гете здесь совершенно не при чем — латинская литера V в немецком языке произносится как «фау».

Машина выпускается во множестве модификаций, один только кузов может быть стандартным, удлиненным и сверхдлинным. Самым популярным в России считается средний вариант в традиционной для нашего рынка версии Special Edition. Именно такие автобусы вы можете время от времени наблюдать на столичных улицах — как правило, в черном цвете и преимущественно с дизельными двигателями. Наш же герой оказался окрашен в очень красивый глубокий темно-синий металлик, в обвесе AMG и на шикарных 19-дюймовых литых дисках.