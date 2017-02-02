Mercedes-Benz V-klasse Exclusive: осторожно, двери закрываются!

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Минивэны в нашей стране особой популярностью не пользуются, а уж премиальные — и подавно. Тот же V-класс за минувший год разошелся тиражом в 1158 экземпляров, что составило немногим больше 2,6% от всех продаж марки. Между тем немцы не отступают. Скажем больше — продолжают выводить на рынок более роскошные и дорогие версии.

Алексей Гусев

Как вам понравится новенький V-класс, да не абы какой, а в версии Exclusive? Нам выпала удача протестировать этот автомобиль в суровых зимних условиях. Начну с того, что у преемника Viano, по сути, всего один конкурент — его земляк Volkswagen Multivan со своими более бюджетными производными Transporter и Caravelle. Причем у себя на родине VW нередко превосходит по цене соперника с трехлучевой звездой. В России все наоборот, а в случае с новой версией «мерса» — и подавно.

Только у нас V-класс могут называть «вэшкой» или «вишкой», немцы же между собой прозвали его «фаустом». Однако старик Гете здесь совершенно не при чем — латинская литера V в немецком языке произносится как «фау».

Машина выпускается во множестве модификаций, один только кузов может быть стандартным, удлиненным и сверхдлинным. Самым популярным в России считается средний вариант в традиционной для нашего рынка версии Special Edition. Именно такие автобусы вы можете время от времени наблюдать на столичных улицах — как правило, в черном цвете и преимущественно с дизельными двигателями. Наш же герой оказался окрашен в очень красивый глубокий темно-синий металлик, в обвесе AMG и на шикарных 19-дюймовых литых дисках.

Разумеется, подобного рода транспортные средства приобретаются обеспеченными людьми для передвижения с водителем, а также используются в качестве корпоративного транспорта для обслуживания гостей-делегаций в солидных компаниях. Именно поэтому в V-klasse такое большое значение уделено комфорту и эргономике пассажирского отсека.

Три ряда сидений, причем средний ряд можно поворачивать на 180 градусов, идут уже в самом простом варианте исполнения — от старших версий они будут отличаться разве что цветом обивки и качеством выделки кожи. Есть возможность установить двигающийся столик с подстаканниками и выдвижной панелью для компьютера.

Очень грамотно инженеры решили вопрос доступа к задней горизонтальной полке в багажнике: для этого вовсе не нужно отворять заднюю, пусть и с электроприводом, дверь целиком — достаточно открыть заднее стекло. Да и в недрах самой полки прячутся раскладные пластиковые боксы для разного рода мелочевки, что тоже очень удобно. Если же потребуется увеличить объем багажника, то полочка одним движением поднимается вверх, а третий ряд сидений легко сдвигается вперед.

Впрочем, «методом тыка» я пришел к выводу, что самое удобное расположение сидений в V-klasse — это когда дальний ряд отодвинут до предела, а средние кресла пристыкованы к нему вплотную. Ведь на «галерку» все равно лазят крайне редко, а так можно сидеть вразвалочку — нога на ногу.

Понятное дело, что в таком нарядном минивэне ни водителю, ни его пассажирам не положено елозить туда-сюда боковыми дверями — все они, кроме передних, оснащены электроприводами, и ими можно управлять прямо с ключа или кнопками на торпедо. При этом не надо беспокоиться за домашних питомцев или маленьких детей — в случае возникновения малейшей помехи при закрывании двери срабатывает датчик, и она автоматом возвращается в исходное положение. Так что объявлять по громкой связи: «Осторожно, двери закрываются!» водителю не придется.

Что ж, попробуем эту «маршрутку» в городском потоке. Несмотря на довольно внушительные габариты, совладать с этим Mercedes сможет абсолютно любой водитель. Главное помнить, что позади тебя еще несколько метров кузова. Впрочем, даже при резком заходе в поворот ярко выраженной «грузовиковости» не наблюдается.

Как и все автомобили компании, V-klasse очень верткий, рулевое управление предсказуемое, количество электронных помощников — избыточное. Да и резвости от 2-литрового турбодвижка микроавтобусу вполне достаточно: улиткой его не назвать. Все-таки минивэны создаются не для стритрейсинга, так что 9,4 секунд до заветной циферки «100» — очень неплохой результат. К тому же нужно учитывать, что большинство покупателей предпочитает экономичные дизели, а наш бензиновый мотор — самый мощный в линейке V-klasse.

Если в целом на ходу V-klasse ведет себя практически так же, как и любой другой диван на колесах (ой, то есть Mercedes), то с поправками на высоту и габариты процесс торможения здесь вызывает удивление. Нет, конечно же тормоза у него есть и очень даже неплохие, только вот работают они довольно жестко — нужно усиленно «продавливать» педаль для эффективного замедления. Полагаю, что вылечить сие неудобство, если не привыкнешь, можно путем установки тормозных суппортов увеличенного размера от AMG.

За дорогу, в том числе и занесенную снегом, автомобиль цепляется уверенно — не в последнюю очередь благодаря фирменному полному приводу 4Matic и «умной» системе стабилизации, обученной удерживать махину в траектории даже при сильном боковом ветре. Среди прочих фишек — ассистент удержания авто в пределах разметки, функция мониторинга «слепых» зон и система автономного торможения. Да что там говорить — Mercedes есть Mercedes. Ну, а скрасить настроение в пути поможет модная нынче стереосистема Burmester с отличным звучанием.

Возвращаясь к цене вопроса стоит сказать, что если прайс базового автобуса берет начало от 3 000 000 рублей, то наш полноприводный герой с бензиновым 211-сильным мотором обойдется не менее, чем в 5 729 500 «деревянных». И это далеко не предел, ведь есть еще специальная VIP-версия с перегородкой, баром, холодильником, интернетом, огромной ТВ-панелью и прочими благами цивилизации за совсем уж неприличные 16 000 000 укрепляющихся рублей.

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2 февраля 2017
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