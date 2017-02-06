Семиместный Bentley Bentayga приедет в Россию

Удлиненная версия автомобиля в настоящее время пока не продается на мировом автомобильном рынке — очевидно, Россия станет одной из первых стран, где появится эта модификация. Предполагается, что премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в марте. В представительстве компании подтвердили, что машина приедет к нам в страну, но точных сроков пока не обозначили.

Напомним, на данный момент в России продается Bentayga с шестилитровым битурбированным бензиновым W12 с системой частичного отключения цилиндров мощностью в 600 л.с. и максимальным крутящим моемнтов 900 Нм. Кроссовер способен разогнаться до сотни за 4.1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 км/ч.