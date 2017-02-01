Mazda CX-9 нового поколения едет в Россию

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Российские покупатели в ближайшее время смогут купить кроссовер Mazda CX-9, что подтвердили порталу «АвтоВзгляд» в представительстве компании. Семиместная версия автомобиля уже прошла сертификацию одобрения типа транспортного средства.

Виктория Базылева

Никаких официальных данных относительно точных сроков появления машины на авторынке России и ее характеристик пока нет, но предположительно кроссовер появится в продаже во второй половине нынешнего года. Стоит также отметить, что на данный момент обязательный сертификат получил лишь удлиненный автомобиль с семью местами, в то время как о судьбе пятиместной версии ничего не известно.

Согласно данным Росстандарта, российские покупатели смогут приобрести автомобиль с безальтернативным 2,5-литровым мотором, мощность которого также пока держится в секрете, шестиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом.

Напомним, кроссовер CX-9 новой генерации дебютировал в 2015 году на автомобильном салоне во Франкфурте.

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1 февраля 2017
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