Mazda CX-9 нового поколения едет в Россию

Никаких официальных данных относительно точных сроков появления машины на авторынке России и ее характеристик пока нет, но предположительно кроссовер появится в продаже во второй половине нынешнего года. Стоит также отметить, что на данный момент обязательный сертификат получил лишь удлиненный автомобиль с семью местами, в то время как о судьбе пятиместной версии ничего не известно.

Согласно данным Росстандарта, российские покупатели смогут приобрести автомобиль с безальтернативным 2,5-литровым мотором, мощность которого также пока держится в секрете, шестиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом.

Напомним, кроссовер CX-9 новой генерации дебютировал в 2015 году на автомобильном салоне во Франкфурте.