Первый электрический кроссовер Audi появится в продаже в 2018 году

Дитмар Фоггенрайтер, глава отдела маркетинга и продаж Audi, в беседе с журналистами отметил, что его компания станет первым производителем премиум-класса, который выпустит полностью электрический SUV. Правда, он не учел, что Jaguar I-Pace также поступит в продажу в следующем году.

Кроссовер, который сможет преодолеть более 500 км без подзарядки, построят на электрифицированной платформе Porsche, а за основу инженеры возьмут концепт e-tron quattro, который был показан ингольштадцами в позапрошлом году. Тогда автомобиль был оснащен тремя электрическими двигателями общей мощностью от 435 до 503 л.с. и максимальным крутящим моментом 800 Нм.

Г-н Фоггенрайтер также рассказал, что в модельной линейке новый кроссовер займет место между Q5 и Q7, хотя и будет по габаритам ближе к первому. Предполагается, что в 2018 году новинка появится в продаже у официальных дилеров.