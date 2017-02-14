Производство Tesla Model 3 начнется 20 февраля

Тем не менее, производство начнется пока только в тестовом режиме — и то, как отмечает Reuters, у производителя есть некоторые проблемы с поставщиками, а значит старт может быть отложен. Ранее появилась информация, что Tesla закрывает своей завод в Калифорнии — причиной послужила как раз подготовка к выпуску предсерийных автомобилей Model 3.

Напомним, лифтбэк вооружат 435-сильным электромотором, благодаря которому машина сможет развивать скорость до 230 км/ч и разгоняться до сотни за 5,5 секунды. Производитель заявляет, что максимальный запас хода составит 350 километров, а версии с аккумулятором емкостью 80 кВт/ч — до 480 км.

Премьера новинки состоялась в марте минувшего года, а с апреля производитель начал принимать предварительные заказы. Цена на автомобиль составляет от 35 000 долларов, но даже несмотря на это за первые три дня желание приобрести электрокар выразили почти 300 000 человек.