Lada Granta против Lifan Smily: названы самые дешевые авто на российском рынке

Ресурс «Автоновости дня», проанализировав официальные сайты китайских автопроизводителей, пришел к выводу, что самой доступной в РФ моделью из Поднебесной сегодня является «клон» британского MINI — хетчбэк Lifan Smily. Да и вообще, подчеркивают журналисты издания, это самое дешевое авто на нашем рынке, если не считать LADA Granta. Портал «АвтоВзгляд» решил сравнить модели чтобы понять, почему «Смайлик» за 370 000 рублей продается хуже «Гранты», начальная цена которой начинается от 323 000 «деревянных», а в сопоставимом «китайцу» кузове лифтбэк — от 344 000.

Михаил Ростарчук

При этом Smily, в отличие от большинства других машин из КНР, не радует потенциального владельца богатством опций, за которые ему можно было бы простить даже туманные перспективы с перепродажей. Так, в базе имеются задний парктроник, кондиционер, электрические стеклоподъемники на всех дверях. И аж две фронтальные подушки безопасности. Последние, правда, от печально известной японской Takata — так что взорваться могут в любой момент. Как видим, оснащение не впечатляет.

Понятно, что у самой дешевой «Гранты» не будет и того, зато в наличии проверенный временем мужской дизайн, хорошая перепродажная стоимость и, как уже говорилось, отменная ремонтопригодность. Именно поэтому в минувшем году ее приобрели почти 88 000 россиян, а «Смайлик» не перешагнул отметку и в 10 000 реализованных авто. Да и в январе этого года продажи моделей не сопоставимы — 4624 у первой, и менее 1000 — у второй.

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19 февраля 2017
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