Lada Granta против Lifan Smily: названы самые дешевые авто на российском рынке

При этом Smily, в отличие от большинства других машин из КНР, не радует потенциального владельца богатством опций, за которые ему можно было бы простить даже туманные перспективы с перепродажей. Так, в базе имеются задний парктроник, кондиционер, электрические стеклоподъемники на всех дверях. И аж две фронтальные подушки безопасности. Последние, правда, от печально известной японской Takata — так что взорваться могут в любой момент. Как видим, оснащение не впечатляет.

Понятно, что у самой дешевой «Гранты» не будет и того, зато в наличии проверенный временем мужской дизайн, хорошая перепродажная стоимость и, как уже говорилось, отменная ремонтопригодность. Именно поэтому в минувшем году ее приобрели почти 88 000 россиян, а «Смайлик» не перешагнул отметку и в 10 000 реализованных авто. Да и в январе этого года продажи моделей не сопоставимы — 4624 у первой, и менее 1000 — у второй.