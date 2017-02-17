Госдума просит прокуратуру проверить законность использования камер, «ловящих» водителей за непропуск пешеходов

Поводом для депутатского обращения стали публикации в СМИ о том, что подобные устройства не учитывают требования ПДД, и вменяют водителям нарушения, которых они не совершали. Так, портал «АвтоВзгляд» в публикации «Почему штрафы от камер, „ловящих“ водителей за непропуск пешеходов, надо обжаловать» подробно рассказывал о том, что эти девайсы фиксирую момент, когда пешеход только ступил на «зебру», а машина уже едет по ней. И вот уже без вины виноватый водитель оштрафован на 1500 рублей. На самом же деле водитель может проезжать через пешеходный переход не притормаживая и не останавливаясь, пока человек находится далеко от машины. Ведь водительская обязанность снизить скорость или остановится не возникает в случае, когда необходимость уступать дорогу пешеходам отсутствует — то есть траектории движения транспортного средства и пешехода не пересекаются. Это в свое время подтвердил и Верховный суд РФ своим решении N АКПИ12−205.

Именно поэтому депутат Нилов и просит высокопоставленных чиновников «дать поручение провести проверку обоснованности и законности используемого принципа работы данных камер». И такая проверка тем более актуальна, что довольно скоро штраф за непропуск пешехода на «зебре» будет по инициативе правительства страны — причем без видимых на то оснований — увеличен до 2500 рублей.