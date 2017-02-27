Названы сроки появления на рынке нового Volkswagen Polo

Фото: Motor1.com
Премьера нового поколения Volkswagen Polo, вероятнее всего, состоится в сентябре на Франкфуртском автосалоне. Правда, речь идет о европейской версии модели, представленной в кузове хетчбэк. О трансформации авто для российского рынка говорить пока рановато.

Мирон Горин

В интернете появился рендер новинки, намекающий на то, как будет выглядеть будущий автомобиль. Судя по изображению, опубликованному изданием Motor1.com, хетчбэк унаследует черты Volkswagen Golf последней генерации.

Благодаря пластической операции «Поло» станет мало того, что агрессивнее внешне, так еще и больше по габаритам и меньше по весу. В основу авто ляжет модульная платформа MQB, знакомая нам по целой россыпи моделей Volkswagen.

Никаких других подробностей о новинке пока, увы, нет. По неподтвержденным данным, на рынок свежее поколение «бюджетника» выйдет в четвертом квартале этого года.

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27 февраля 2017
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