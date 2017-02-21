Что делать, чтобы колеса не откручивались сами по себе

Несоблюдение простых правил смены колес может обернуться тяжелой аварией. «Отстыковка» этой детали от машины на ходу грозит, как минимум, серьезными поломками.

Максим Строкер

Большинство водителей даже не задумываются, а как на самом деле правильно закручивать гайки (или болты), которыми колесные диски крепятся к их машинам. Работник шиномонтажа что-то там делает своим пневматическим гайковертом — и ладно. В принципе, это объяснимо: мало кто из городских автовладельцев сейчас своими руками меняет резину. Хорошо, если в выбранном вами шиномонтаже трудятся боле-менее вменяемые люди, понимающие, что они делают. А если нет? Вовремя понять это можно, только если сам точно знаешь, как правильно крутить гайки. А если нет, то результатом излишнего доверия может стать ситуация, когда колесо внезапно покинет машину на полном ходу.

Или (это в лучшем случае) во время следующей смены резины при попытке открутить гайку работник шиномонтажа сорвет всю шпильку. А может быть открутит головку болту-секретке из-за прикипевшего ржавчиной или ранее затянутого «насмерть» резьбового соединения. Первое, на что нужно обратить внимание, наблюдая за манипуляциями шиномонтажника — как он начинает заворачивать колесную гайку или болт. Если по принципу: вставил пневмогайковерт и «понеслась» — бегите из этого сервиса. Это значит, что тут окопались разгильдяи и халтурщики, которым испортить вашу машину — как два пальца! Правильно — сначала рукой наживить гайку или болт, убедившись, что она (или он) правильно пошел по резьбе, и только потом пользоваться гайковертом или ключом.

В противном случае можно испортить резьбу так, что потом для демонтажа колеса придется резать шпильку или головку болта. Но идем дальше. Если шиномонтажник закончил работать с гайковертом и не проверил затяжку с помощью «баллонника», автовладельцу стоит сильно насторожиться. Это может означать, в первом случае, что пневмогайковерт настроен так, чтобы затягивать резьбовое соединение слишком сильно. Благодаря этому колесо, конечно же, не открутится самостоятельно, но зато следующий сезонный демонтаж способен обернуться большими проблемами. Перетянутое соединение может повредить резьбу со всеми вытекающими последствиями. Второй возможный исход игнорирования работником шиномонтажа этапа финальной затяжки вручную — открутившееся на ходу колесо по причине под названием «ой, недокрутили».

Поэтому заметив халатное отношение сервисмена, нужно сразу по выезде из мастерской самостоятельно, своим баллонным ключом, проконтролировать качество его работы, при необходимости дозатянутв гайки. И впредь более не пользоваться услугами этого заведения. Кроме того, технически грамотные автовладельцы для серьезного облегчения будущих операций с колесом рекомендуют смазывать тонким слоем графитовой смазки резьбовую (только резьбовую!) часть колесной гайки или болта перед закручиванием. Вопреки расхожему мнению, при правильном усилии затяжки, смазанная гайка или болт никогда самостоятельно не открутится. Не откручиваются же по своей воле многочисленные резьбовые соединения в недрах мотора, хотя там все буквально купается в масле!

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25 февраля 2017
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