Что делать, чтобы колеса не откручивались сами по себе

Большинство водителей даже не задумываются, а как на самом деле правильно закручивать гайки (или болты), которыми колесные диски крепятся к их машинам. Работник шиномонтажа что-то там делает своим пневматическим гайковертом — и ладно. В принципе, это объяснимо: мало кто из городских автовладельцев сейчас своими руками меняет резину. Хорошо, если в выбранном вами шиномонтаже трудятся боле-менее вменяемые люди, понимающие, что они делают. А если нет? Вовремя понять это можно, только если сам точно знаешь, как правильно крутить гайки. А если нет, то результатом излишнего доверия может стать ситуация, когда колесо внезапно покинет машину на полном ходу.

Или (это в лучшем случае) во время следующей смены резины при попытке открутить гайку работник шиномонтажа сорвет всю шпильку. А может быть открутит головку болту-секретке из-за прикипевшего ржавчиной или ранее затянутого «насмерть» резьбового соединения. Первое, на что нужно обратить внимание, наблюдая за манипуляциями шиномонтажника — как он начинает заворачивать колесную гайку или болт. Если по принципу: вставил пневмогайковерт и «понеслась» — бегите из этого сервиса. Это значит, что тут окопались разгильдяи и халтурщики, которым испортить вашу машину — как два пальца! Правильно — сначала рукой наживить гайку или болт, убедившись, что она (или он) правильно пошел по резьбе, и только потом пользоваться гайковертом или ключом.