Названы семь самых надежных подержанных машин

Напомним, что этот рейтинг составляется на основе опросов реальных автовладельцев, которые дают свои отзывы о всех неприятностях, с которыми ни столкнулись за последние 12 месяцев. Под «проблемами» в данном случае подразумеваются не только серьезные поломки, но и фактически любые претензии со стороны пользователей. В общей сложности в исследовании приняли участие 35 186 водителей 224 различных моделей, которые продаются на рынке США.