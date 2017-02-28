Названы семь самых надежных подержанных машин

Напомним, что этот рейтинг составляется на основе опросов реальных автовладельцев, которые дают свои отзывы о всех неприятностях, с которыми ни столкнулись за последние 12 месяцев. Под «проблемами» в данном случае подразумеваются не только серьезные поломки, но и фактически любые претензии со стороны пользователей. В общей сложности в исследовании приняли участие 35 186 водителей 224 различных моделей, которые продаются на рынке США.
Авторитетное американское рейтинговое агентство J. D Power составило очередной рейтинг надежности подержанных автомобилей. И сразу семь моделей Toyota заняли первые места в своих сегментах среди автомобилей в возрасте трех лет. Они оказалась в тройке брендов с самыми беспроблемными автомобилями, уступив лишь двум представителям премиального сегмента.
Среди компактных моделей лидером стала Toyota Prius. Пальма первенства у среднеразмерных принадлежит Toyota Camry. Самый надежный компактный SUV — Toyota Venza. Так же потребители выделели Toyota Avalon, Toyota FJ Cruiser, Toyota Prius V и Toyota Sienna. Заметим при этом, что подавляющее большинство моделей на российском рынке не представлено, так что опубликованный рейтинг для нас малоактуален.
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