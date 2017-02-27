Как иностранцы уходят от ответственности за ДТП, совершенное в России

Авария, финансовые последствия которой многодетная семья из Москвы расхлебывает до сих пор, случилась еще прошлым летом. Пятого июня 2016 года на 41 километре Щелковского шоссе дальнобойная фура с тягачом Scania с белорусскими номерами врезалась в Jeep Grand Cherokee под управлением Елены Олейниковой. К счастью, большегруз, принадлежащий ООО «Белтрансвейс», имел оформленную «зеленую карту», что дало право на денежное возмещение в рамках ОСАГО. Но и только. Как положено, вызвали ГИБДД, оформили аварию, в которой признали виновным белоруса. А дальше начались «приключения» с возмещением ущерба.

Эксперт страховой компании насчитал по ОСАГО повреждений более чем 1 млн. рублей. Затем, благодаря жульническому по своей сути приколу отечественных страховщиков под названием «износ», сумма ущерба волшебным образом уменьшилась до 828 000 рублей. Независимая автоэкспертиза (была проведена и она) насчитала порядка 1,6 млн. рублей за восстановление авто, и даже с учетом того износа — не менее 1,2 млн. рублей. Но это обстоятельство оказалось, в принципе, не особо важно, поскольку максимально возможная выплата по материальному ущербу в рамках ОСАГО составляет 400 000 рублей. Эти деньги владельцу злосчастного Cherokee аккуратно выплатили. Оставшиеся средства российское законодательство предлагает взыскивать через суд по месту регистрации или нахождения ответчика. То есть в белорусском суде, в городе Минске.