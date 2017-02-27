Как иностранцы уходят от ответственности за ДТП, совершенное в России

За свой разбитый дальнобойщиком-белорусом дорогой внедорожник москвичка получила лишь компенсацию в рамках ОСАГО. Возместить полную стоимость восстановления машины минские суды отказываются категорически.

Максим Строкер

Авария, финансовые последствия которой многодетная семья из Москвы расхлебывает до сих пор, случилась еще прошлым летом. Пятого июня 2016 года на 41 километре Щелковского шоссе дальнобойная фура с тягачом Scania с белорусскими номерами врезалась в Jeep Grand Cherokee под управлением Елены Олейниковой. К счастью, большегруз, принадлежащий ООО «Белтрансвейс», имел оформленную «зеленую карту», что дало право на денежное возмещение в рамках ОСАГО. Но и только. Как положено, вызвали ГИБДД, оформили аварию, в которой признали виновным белоруса. А дальше начались «приключения» с возмещением ущерба.

Эксперт страховой компании насчитал по ОСАГО повреждений более чем 1 млн. рублей. Затем, благодаря жульническому по своей сути приколу отечественных страховщиков под названием «износ», сумма ущерба волшебным образом уменьшилась до 828 000 рублей. Независимая автоэкспертиза (была проведена и она) насчитала порядка 1,6 млн. рублей за восстановление авто, и даже с учетом того износа — не менее 1,2 млн. рублей. Но это обстоятельство оказалось, в принципе, не особо важно, поскольку максимально возможная выплата по материальному ущербу в рамках ОСАГО составляет 400 000 рублей. Эти деньги владельцу злосчастного Cherokee аккуратно выплатили. Оставшиеся средства российское законодательство предлагает взыскивать через суд по месту регистрации или нахождения ответчика. То есть в белорусском суде, в городе Минске.

Туда и отправилась водительница разбитого «джипа» в августе 2016-го, чтобы отсудить 840 000 рублей — разницу между независимой оценкой повреждений и фактически выплаченной в рамках ОСАГО суммой. Помимо затрат на проживание и услуги местного адвоката, пришлось внести в белорусскую казну 5% от суммы иска. Слушание дела состоялось 17 ноября 2016. Результатом стал полный отказ в удовлетворении требований российского автовладельца, поскольку экспертиза, как решило белорусское правосудие, насчитала «предполагаемый», а не реальный ущерб. И, по мнению судьи, взыскание рассчитанной экспертами суммы с ООО «Белтрансвейс» может привести к незаконному обогащению Олейниковой Е.

В середине февраля 2017 года состоялось рассмотрение кассационой жалобы «чероковладлицы» уже в городском суде Минска. Разумеется, опять с тратами на адвоката и пошлиной в процентах от суммы иска. И вновь в удовлетворении наглых притязаний зажравшегося москвича было отказано. А тем временем разбитый Grand Cherokee так и простаивает на платной стоянке. Теперь, чтобы добиться возмещения ущерба, автовладельцу можно еще подать жалобу на имя председателя минского горсуда, а далее — только кассацию в Верховный суд Белоруссии. При этом не забывая платить пошлины и местным адвокатам! Вот только владельцы машины, похоже, уже все поняли по поводу белорусского правосудия и не верят в успех своего судебного предприятия…

суд, ОСАГО, полис страхования
27 февраля 2017
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