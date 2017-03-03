Ford снижает цены на автомобили

Неважно, как объясняют в Ford Sollers свое решение снизить цены — ростом ли уровня локализации производства в России, укреплением ли курса рубля, оптимизацией ли производственных затрат. Важно, что его можно расценивать как попытку переломить негативную тенденцию, которая связала все бренды, присутствующие на рынке, круговой порукой. Ведь невзирая на стабилизацию отечественной валюты и на критическое падение продаж, автопроизводители тем не менее продолжают загонять цены в поднебесье.

Наглядно продемонстрировав, что разруха начинается в головах — а именно, из-за элементарного неумения отладить бизнес-процесс — с 3 марта Ford снизил базовые прайсы на пять своих моделей. Как подтвердили порталу «Автовзгляд» в российском представительстве компании, Focus подешевел на 80 000 рублей, Explorer и Mondeo — на 100 000, фургон Transit — на 50 000, а пассажирский вариант — аж на 150 000 рублей.