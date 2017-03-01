Как манипулируют публикой мировые, европейские и национальные конкурсы «Автомобиль года»

Ярмарка тщеславия — как заметил Уильям Мейкпис Теккерей — место нельзя сказать, чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. Однако, добавим от себя, несмотря на присущее ей гаерство, она как явление сопровождает нас буквально повсюду, особо активизируясь там, где решается вопрос о размере добавленной стоимости — ведь как подашь, так и продашь.

Понятно дело, что такая могучая, финансово емкая и доходная отрасль как автомобилестроение, в стороне не осталась. Более того, одним из основных мотивов покупки машины всегда было желание потешить самолюбие. Вот и множатся по весне радостно-удовлетворенные крики со всех возможных информационных носителей: «Ура! Господин назначил меня любимой женой!» В смысле — наша машина признана автомобилем года, и это чудесно, великолепно и заслуженно.

Но стоп. Давайте разберемся — кем, на каком основании и в чем, собственно, она признана таковой. Более того — стоит ли этим гордиться?