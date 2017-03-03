Jeep покажет в Женеве сразу несколько новинок

Фото: Jeep
В пресс-службе Jeep порталу «АвтоВзгляд» рассказали о новинках, которые дебютируют в Женеве на следующей неделе. На мотор-шоу состоится премьера кроссовера Compass нового поколения, а также специальных версий Grand Cherokee Night Eagle и Wrangler: Rubicon Recon и Night Eagle.

Виктория Базылева

Что касается нового Compass, то производитель по-прежнему держит информацию о новинке в тайне. Напомним, ранее стало известно, что в России SUV новой генерации будет представлен в двух модификациях. Кроссоверы будут продаваться с передним или полным приводом, шестиступенчатами механической и автоматической коробками передач и девятидиапазонным «автоматом».

Специальная серия Rubicon Recon внедорожника Wrangler получила модернизированную переднюю ось и дополнительную защиту дифференциала для снижения рисков повреждений при движении по бездорожью. Версия Night Eagle для Grand Cherokee и Wrangler — это дизайнерское исполнение, включающее в себя черные глянцевые элементы оформления экстерьера, благодаря которым автомобили выглядят более агрессивно.

Американский производитель также продемонстрирует на мотор-шоу Wrangler Rubicon с пакетом от Mopar и сертифицированными аксессуарами.

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3 марта 2017
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