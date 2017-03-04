Появились фото испытаний нового поколения кроссовера BMW X3

BMW распространила фоторгафии с тестовых испытаний своего нового BMW X3. Как утверждают в компании, специалисты проверяют работу систем кроссовера в достаточно жестких условиях на севере Швеции, при температурах ниже -20°C. Сообщается, что в ходе тестов производится доводка узлов подвески, полного привода xDrive, и прочих систем будущей новинки рынка. На фотографиях машина предстает полностью покрытая камуфляжной раскраской. Поэтому с уверенностью можно говорить лишь о более массивной, чем у современной модели, решетке радиатора и о новых светодиодных блок-фарах как спереди так и сзади.

Известно, что нововое поколение BMW X3 построено на фирменной платформе CLAR, что позволило облегчить кузов на 100 кг. Согласно предварительным данным кроссовер получит моторы «модульного» семейства с полулитрового объема цилиндрами. Среди них называются два дизеля: 2-литровый четырехцилиндровый и рядная 3-литровая «шестерка». Кроме них машину будут оснащать гибридной силовой установкой в составе 2-литрового турбированного бензинового мотора производительностью 245 л.с. и электродвигателя мощностью 113