BMW и McLaren возьмутся за совместную разработку двигателей

Приоритетной задачей проекта станет улучшение технологии сжигания топлива с целью одновременного увеличения мощности агрегатов и снижения уровня выбросов вредных веществ. К разработкам также подключатся Ricardo, Grainger and Worrall, Lentus Composites и университет Бата.

Бюджет, необходимый для реализации данного проекта, оценивается в 28 млн. фунтов стерлингов: половину внесет правительство Великобритании, остальное — участники работ.

Компании McLaren и BMW ранее уже работали в тандеме — в 1990-х годах ими был создан спорткар McLaren F1, под капотом которого расположился баварский 627-сильный V12 с рабочим объемом 6,1 л.