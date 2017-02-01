BMW и McLaren возьмутся за совместную разработку двигателей

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Немецкий концерн BMW и британская компания McLaren объединят усилия и займутся разработкой новых двигателей, сообщает издание Autocar.

Виктория Базылева

Приоритетной задачей проекта станет улучшение технологии сжигания топлива с целью одновременного увеличения мощности агрегатов и снижения уровня выбросов вредных веществ. К разработкам также подключатся Ricardo, Grainger and Worrall, Lentus Composites и университет Бата.

Бюджет, необходимый для реализации данного проекта, оценивается в 28 млн. фунтов стерлингов: половину внесет правительство Великобритании, остальное — участники работ.

Компании McLaren и BMW ранее уже работали в тандеме — в 1990-х годах ими был создан спорткар McLaren F1, под капотом которого расположился баварский 627-сильный V12 с рабочим объемом 6,1 л.

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1 февраля 2017
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