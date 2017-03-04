Volkswagen представил семиместный вариант кроссовера Tiguan

Компания Volkswagen распространила фотографии европейскую версии нового поколения кроссовера Tiguan с удлиненной колесной базой. Мировая премьера Tiguan Allspace состоялась в январе на автосалоне в Детройте. Европейская премьера модели ожидается в марте на Женевском автосалоне. Новинка длиннее стандартной версии Tiguan на 215 миллиметров — от бампера до бампера 4701 миллиметр. Ее колесная база увеличена на 109 миллиметров. Кроме того, задний свес Allspace увеличен на 106 миллиметров. Трансмиссия машины может быть как полно-, так и переднеприводной. Volkswagen Tiguan Allspace получил три бензиновых наддувных мотора мощностью 150, 180 и 220 л.с., а также три дизеля 150, 190 и 240 л.с. Кроссовер получил как пяти-, так и семиместные варианты салона. В пятиместном варианте полезный объем багажника составляет 760 литров, а в семиместном 230 литров.