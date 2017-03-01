Volkswagen выпустит новый компактный кроссовер в 2018 году

В отличие от двухдверного кабриолета T-Cross Breeze, новинка получит стационарную крышу и пять дверей, сообщает Autocar. Основными конкурентами безымянного пока автомобиля называются Peugeot 2008, Renault Kaptur и Opel Mokka.

Моторная линейка компактного кроссовера будет включать в себя те же агрегаты, какими комплектуется новый Polo — трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные моторы мощностью от 74 до 200 л.с. Вероятнее всего, компания Volkswagen представит и гибридную модификацию новинки.

Известно, что производство новой модели будет налажено на предприятии немецкого автогиганта в Памплоне — на том же испанском заводе, где в настоящее время собирается Polo.