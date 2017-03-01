В России стартовали продажи новой версии Volkswagen Passat

Свежая версия «Пассата» может похвастать трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками по кругу, профессиональной акустической системой, цветным дисплеем в центральной консоли и мультифункциональным рулем с лепестками ручного переключения передач и функцией обогрева.

Экстерьер авто преобразился за счет применения хромированных элементов декора и дизайнерских к17-дюймовых дисков из легкого сплава. Кроме того, машина получила светодиодную оптику и по-модному затемненные задние фонари.