В России стартовали продажи новой версии Volkswagen Passat

Фото: Volkswagen
Российские дилеры приступили к приему заказов на Volkswagen Passat в специальном исполнении с жизнеутверждающим названием Life. Автомобиль получил расширенный пакет опций и обновленные элементы дизайна.

Вячеслав Василенко

Свежая версия «Пассата» может похвастать трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками по кругу, профессиональной акустической системой, цветным дисплеем в центральной консоли и мультифункциональным рулем с лепестками ручного переключения передач и функцией обогрева.

Экстерьер авто преобразился за счет применения хромированных элементов декора и дизайнерских к17-дюймовых дисков из легкого сплава. Кроме того, машина получила светодиодную оптику и по-модному затемненные задние фонари.

Фото: Volkswagen

Что касается интерьера, то в салоне появились новые передние кресла, а также алюминиевые и черные глянцевые вставочки на торпедо.

Стартовая цена седана составляет 1 595 000 рублей. В эту сумму оценивается автомобиль с 1,4-литровым наддувным двигателем мощностью 125 л.с. и семидиапазонным «роботом». За более мощный мотор о 150 «лошадях» придется отдать минимум 1 715 000 «деревянных». При желании обзавестись универсалом, потребуется доплатить еще не менее 170 тысяч. Топовый Passat Variant Life обойдется в 2 030 000 рублей.

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1 марта 2017
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