Toyota стала самой популярной подержанной иномаркой

Исследования рынка легковых автомобилей с пробегом показали, что самой продаваемой японской моделью на вторичном авторынке стала Toyota Corolla. Ученые из «Автостат Инфо» утверждают это с уверенностью, достойной лучшего применения. По их данным, в январе 2017 года на территории России было продано 6845 подержанных Toyota Corolla, что на 12,4% меньше, чем годом ранее. На втором месте из числа «японок» по популярности среди жителей нашей страны идет модель Toyota Camry. Подержанных авто этой марки за первый месяц 2017 года было продано 4683 автомобиля. Это на 11,5% меньше, чем аналогичный период 2016 года. На третьем месте по популярности идет не менее одиозная «японка» Mitsubishi Lancer. Этих «погремушек» было продано за январь текущего года 3258 штук, что на 12,4% меньше, чем годом ранее. Кроме вышеназванных моделей на вторичном авторынке России наиболее заметны: Toyota Land Cruiser (продано 2956 шук, на 25,6% меньше чем годом ранеее), Toyota RAV4 (2349 единиц, -22%), Mazda3 (1958 авто, -17,28%), Nissan X-Trail (1839 единиц, -15%), Honda CR-V (1783 штук, -14,7%) и Nissan Qashqai (1774 штук, -11,5%). Заметим также, что подержанные машины марки Toyota пользуются наибольшим спросом в России среди всех иномарок категории б.у. За январь у нас их было продано 37 365 штук.