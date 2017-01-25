Toyota Camry — самый угоняемый автомобиль 2016 года

Фото: colourbox.com
Эксперты составили рейтинг самых угоняемых автомобилей на основе данных страховой компании «Согласие» за 2016 год и ГИБДД за период с января по июль минувшего года.

Виктория Базылева

Самым востребованным автомобилем у похитителей стал бизнес-седан Toyota Camry, который также занимает лидирующие позиции в рейтингах продаж, сообщает «Лайф». По мнению экспертов столь высокий спрос среди угонщиков связан с тем, что эту модель достаточно просто перепродать, в том числе и на запчасти.

В верхних строчках рейтинга также оказались бюджетные бестселлеры Hyundai Solaris и Kia Rio. Выбор этих автомобилей также обусловлен высокой востребованностью запчастей. К тому же, эти машины модели нередко угоняют для использования в качестве.

В настоящее время ведется активное обсуждение темы ОСАГО. Очевидно, что после того, как денежные компенсации заменили ремонтом автомобиля, ситуация с похищением транспортных средств начала усугубляться, но судить об этом наверняка можно будешь ли по истечении некоторого времени. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, какие «приятные» изменения ждут автолюбителей после реформы ОСАГО.

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25 января 2017
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