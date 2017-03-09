Стартуют продажи китайского близнеца BMW X1

Компания Brilliance Automotive, в сотрудничестве с баварским автопроизводителем, разработала и приготовила к запуску на китайский авторынок гибридный кроссовер Zinoro 60H. Машина должна появиться в салонах местных дилеров уже в конце марта.

Новинка построена на платформе BMW X1 предыдущего поколения. Ее габариты составляют 4582×1820×1609 мм. Колесная база равна 2780 мм. Под капотом модели — гибридная силовая установка, включающая 1,5-литровый бензиновый турбомотор. Ее суммарная мощность — 151 л.с.

Производитель утверждает, что кроссовер Zinoro 60H можно подзаряжать от бытовой электросети. На одной зарядке машина способна преодолеть расстояние в 60 километров. Также сообщается, что на разгон 100 км/ч китайского кроссовера-гибрида требуется 7,6-секунды, а расход топлива в смешанном цикле, якобы равен до 1,8 литра на 100 км. пробега.