Названы самые востребованные в России европейские кроссоверы

По данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB) в первом месяце нынешнего года французский автомобиль разошелся тиражом в 1848 штук, что на 531 меньше, чем годом ранее. На второй строчке расположился другой кроссовер Renault — модель Kaptur, в чью пользу сделали выбор 1519 российских покупателей. Замыкает тройку лидеров немецкий Volkswagen Tiguan — в январе официальные дилеры реализовали 1288 автомобилей, что на 834 экземпляров больше, нежели в первом месяце минувшего года.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» сообщал, что абсолютным бестселлером среди кроссоверов на российском рынке стала южнокорейская модель Hyundai Creta, разошедшаяся тиражом в 2565 автомобилей.