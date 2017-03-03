Обновленный Renault Captur дебютирует на следующей неделе

У автомобиля изменились фары, бамперы и решетка радиатора. Цветовая гамма посвежевшей модели расширится за счет новых оттенков, а штатные литые диски будут представлены в новых вариантах оформления. Предполагается, что изменения затронут и моторную линейку — но об этом мы узнаем наверняка уже на следующей неделе: Женевский автосалон, где состоится премьера рестайлингого Caprur, проходит с 9 по 19 марта.

Напомним, европейская версия Captur значительно отличается от Kaptur для российского рынка. Кроссоверы построены на разных платформах: первый — поменьше размерами и оснащен исключительно передним приводом.

К слову сказать, в настоящее время российский Kaptur 2017 года выпуска продается по цене от 879 000 рублей, а приобретая прошлогоднюю машину, можно сэкономить 80 000 «деревянных».