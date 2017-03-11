Hyundai расширил для России программу «Помощь на дорогах»

metalworkingworldmagazine.com
Для российских владельцев автомобилей Hyundai корейская марка расширила фирменную программу «Помощь на дорогах», добавив в перечень бесплатных услуг эвакуацию машины до дилерского центра.
Мирон Горин

Сервис действует на всей территории России. Если раньше вызвать эвакуатор можно было только при возникновении технической неисправности, то теперь автомобиль доставят в ближайший технический центр и в случае ДТП.

— Поездки на длительные расстояния всегда связаны с рисками, и мы согласны взять на себя часть забот, чтобы обладатели Hyundai могли спокойно планировать путешествия, а наши специалисты всегда придут на помощь, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» появление новой услуги исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Кроме того, при обращении специалисты смогут оказать помощь в случае блокировки дверей и капота, а также дозаправить автомобиль или поменять колесо.

бензин, дилеры, производители, эвакуаторы, безопасность дорожного движения, бездорожье, авария, ДТП, автосервис, ремонт, автосалоны, техническое обслуживание, автопутешествие, автотуризм, дорога
11 марта 2017
365