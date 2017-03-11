Hyundai расширил для России программу «Помощь на дорогах»

Сервис действует на всей территории России. Если раньше вызвать эвакуатор можно было только при возникновении технической неисправности, то теперь автомобиль доставят в ближайший технический центр и в случае ДТП.

— Поездки на длительные расстояния всегда связаны с рисками, и мы согласны взять на себя часть забот, чтобы обладатели Hyundai могли спокойно планировать путешествия, а наши специалисты всегда придут на помощь, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» появление новой услуги исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Кроме того, при обращении специалисты смогут оказать помощь в случае блокировки дверей и капота, а также дозаправить автомобиль или поменять колесо.