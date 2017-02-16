Новый Hyundai Solaris: LADA, давай до свидания!

Сомнений нет — с появлением свежей генерации Hyundai Solaris корейцы еще больше укрепят свои позиции, ведь машина ощутимо повзрослела, хоть и не избавилась от очевидных недочетов. Мы провели в компании с ней несколько дней, и с уверенностью заявляем — в ближайшее время «Ладе» о возвращении на верхнюю ступень подиума можно даже не мечтать.
Внешне новый «Солярис» стал одновременно элегантнее и агрессивнее — не в последнюю очередь благодаря массивной шестиугольной решетке радиатора, поджатым бамперам и рифленой светодиодной полоске дневных ходовых огней. Корма напоминает о Hyundai Elantra, особенно — модные стреловидные фонари, придающие облику машины выразительности. Добавьте сюда эффектные колесные диски из легкого сплава, и вот вам не по-бюджетному солидный автомобиль. К тому же, он стал на 30 мм длиннее и шире.