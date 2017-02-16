Новый Hyundai Solaris: LADA, давай до свидания!

Особое внимание уделено эргономике — рулевая колонка и кресла с усиленной боковой поддержкой регулируются по высоте, а на кокпите появился цифровой спидометр. Отныне управление климатической установкой, обогревом передних кресел, а также — внимание! — руля и лобового стекла вынесено в единый блок. Причем возможностью поджарить пятую точку Hyundai не обидел даже пассажиров второго ряда. И спереди, и сзади обогрев работает в двух режимах. Среди прочих фишек — камера заднего вида с парковочными линиями, минимизирующими риск покорябать бампер.

А еще тут есть штука, которую корейцы именуют системой мониторинга давления в шинах. Правда, в каком конкретно колесе произошла утечка воздуха, она не скажет. Но по крайней мере, в случае ее срабатывания можно будет тормознуть и визуально оценить ситуацию. А вот зачем на щитке приборов красуется индикатор, напоминающий о том, в каком режиме работают стеклоочистители, мы так и не поняли — разве что перед соседом выпендриться. Кстати, и раздражающую синюю подсветку передней панели корейцы так и не убрали — а жаль.

За счет грамотной компоновки салона пассажиры второго ряда больше не упираются коленями в спинки передних кресел — если, конечно, на нем расположились не Майкл Джордан или изрядно раздобревшая Лолита Милявская. Прибавка в габаритах сказалась и на объеме багажного отсека — с дополнительными 10 литрами он теперь составляет 480 л.