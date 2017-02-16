Новый Hyundai Solaris: LADA, давай до свидания!

Фото автора и компании Hyundai
За минувший год Hyundai Solaris разошелся тиражом без малого в 100 000 экземпляров, завоевав титул самой продаваемой, пусть и условной, иномарки на нашем рынке, а заодно сбросив с пьедестала вазовскую LADA Granta, несколько лет кряду удерживающую пальму первенства. С выходом же нового «Соляриса» АВТОВАЗу впору горько разрыдаться.

Вячеслав Василенко

Сомнений нет — с появлением свежей генерации Hyundai Solaris корейцы еще больше укрепят свои позиции, ведь машина ощутимо повзрослела, хоть и не избавилась от очевидных недочетов. Мы провели в компании с ней несколько дней, и с уверенностью заявляем — в ближайшее время «Ладе» о возвращении на верхнюю ступень подиума можно даже не мечтать.

Внешне новый «Солярис» стал одновременно элегантнее и агрессивнее — не в последнюю очередь благодаря массивной шестиугольной решетке радиатора, поджатым бамперам и рифленой светодиодной полоске дневных ходовых огней. Корма напоминает о Hyundai Elantra, особенно — модные стреловидные фонари, придающие облику машины выразительности. Добавьте сюда эффектные колесные диски из легкого сплава, и вот вам не по-бюджетному солидный автомобиль. К тому же, он стал на 30 мм длиннее и шире.

В салоне «кореец» еще интереснее: о принадлежности к дешевому сегменту напоминает лишь дубовый пластик, который, впрочем, выглядит вполне симпатично, и на ходу не бренчит. В отделке дверей появились мягкие вставочки, а в очечнике — бархат. А как вам понравится развернутая на семь градусов в сторону водителя центральная консоль а-ля BMW? Надо сказать, очень удобно. К тому же, теперь она может похвастать 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа с очень даже пристойной графикой и четкими реакциями на команды — даже ребятам из премиального Infiniti тут есть чему поучиться.

Однако картина была бы не полной без упоминания о штатной навигации и об умении медиасистемы синхронизироваться со смартфонами благодаря поддержке Android Auto и Apple Carplay. Нет-нет, мы не ошиблись, речь действительно идет о «Солярисе»: теперь владелец «бюджетника» имеет возможность выстраивать оптимальный маршрут, общаться с Siri и загружать-слушать любимую музыкальную композицию прямо из интернета. Стоит отдать корейцам должное — они сделали большой шаг вперед.

Особое внимание уделено эргономике — рулевая колонка и кресла с усиленной боковой поддержкой регулируются по высоте, а на кокпите появился цифровой спидометр. Отныне управление климатической установкой, обогревом передних кресел, а также — внимание! — руля и лобового стекла вынесено в единый блок. Причем возможностью поджарить пятую точку Hyundai не обидел даже пассажиров второго ряда. И спереди, и сзади обогрев работает в двух режимах. Среди прочих фишек — камера заднего вида с парковочными линиями, минимизирующими риск покорябать бампер.

А еще тут есть штука, которую корейцы именуют системой мониторинга давления в шинах. Правда, в каком конкретно колесе произошла утечка воздуха, она не скажет. Но по крайней мере, в случае ее срабатывания можно будет тормознуть и визуально оценить ситуацию. А вот зачем на щитке приборов красуется индикатор, напоминающий о том, в каком режиме работают стеклоочистители, мы так и не поняли — разве что перед соседом выпендриться. Кстати, и раздражающую синюю подсветку передней панели корейцы так и не убрали — а жаль.

За счет грамотной компоновки салона пассажиры второго ряда больше не упираются коленями в спинки передних кресел — если, конечно, на нем расположились не Майкл Джордан или изрядно раздобревшая Лолита Милявская. Прибавка в габаритах сказалась и на объеме багажного отсека — с дополнительными 10 литрами он теперь составляет 480 л.

Как ведет себя новый Solaris на ходу? Лучше, гораздо лучше! Во-первых, азиаты серьезно перетряхнули заднюю подвеску, заменив пружины и практически вертикально установив амортизаторы. Во-вторых, на смену «гидрачу» пришел электроусилитель руля. В-третьих, добавилась модернизированная система стабилизации. И, наконец, подверглись доработкам шестиступенчатые коробки передач, под которые фактически заново оптимизировали движки. Если коротко — «Солярис» едет бодро и не расхлябанно. А если подробнее, то «баранка» стала более отзывчивой, подвеска — упругой и всеядной, поглощяющей неровности практически любой степени безобразия.

С антиналоговым 99-сильным мотором, выступающим в паре с «механикой», машина довольно шустро набирает ход и не заставляет седоков креститься перед затяжным обгоном на скоростях. А тандем старшего двигателя о 123 «лошадях» с той же механической коробкой и вовсе превращает автомобиль в пулю. Не хуже обстоят дела у «автоматической» версии. Только в отличие от «ручки» при резком рывке мотор огрызается малоприятным рыком. В спокойном режиме движения контролировать обороты можно самостоятельно — благо АКП не лишена возможности ручного переключения.

Что похвально, в режиме «тапка в пол» седан сжигает не больше 9 л на сотню. С учетом того, что топливный бак увеличился в объеме до 50 литров, заезжать на АЗС придется куда реже, чем раньше.

На скоростях до 130 км/ч седан уверенно держит прямую, а после — даже незначительный ветер заставляет водителя периодически ловить авто подруливанием. Хотя, конечно, по сравнению с предшественником подобные капризы нового Hyundai Solaris критичными не назовешь.

Вот что действительно не радует, так это шумоизоляция, на которой азиаты явно сэкономили. Внешние звуки, проникающие в салон, заставляют прибавлять громкость аудиосистемы, а при общении с попутчиками — повышать голос. Но за цену, которую просят корейцы за свою новинку, недостатки «шумки» машине можно простить.

Судите сами — прайс-лист начинается от смешных по меркам сегодняшнего рынка 599 000 рублей. А со всеми полезностями и вкусностями — включая функцию автоматического открывания багажника, систему Start-Stop, обогрев форсунок омывателя, подсвечивающие повороты фары и шесть подушек безопасности — ценник на машину окажется немногим выше 800 000 рублей. За такие деньги ни один из присутствующих на рынке конкурентов не может сегодня предложить потребителям столь же навороченный автомобиль.

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16 февраля 2017
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