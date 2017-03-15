Автомобили LADA получат навигационную систему от «Яндекс»

Речь идет не только об оснащении LADA новыми мультимедийными комплексами, позволяющими использовать «яндексовские» карты и навигацию, но и о разработке телематических систем и софта, обеспечивающего головным устройствам авто выход в глобальную Паутину.

Стоит напомнить, что АВТОВАЗ продолжает работу над усовершенствованием системы LADA Connect, способной синхронизировать штатную мультимедиа с мобильными устройствами и управлять их информационно-развлекательными сервисами посредством дисплея в центральной консоли. «Яндекс», в свою очередь, поможет тольяттинцам с модернизацией программного обеспечения и скорейшей его адаптацией к серийным автомобилям.