Автомобили LADA получат навигационную систему от «Яндекс»

Фото: Вячеслав Василенко
Отечественный автогигант и ООО «Яндекс» будут заниматься совместной разработкой мультимедийных систем для автомобилей LADA. В обозримом будущем машины Волжского завода едва ли не поголовно подружатся с популярным интернет-сервисом.
Мирон Горин

Речь идет не только об оснащении LADA новыми мультимедийными комплексами, позволяющими использовать «яндексовские» карты и навигацию, но и о разработке телематических систем и софта, обеспечивающего головным устройствам авто выход в глобальную Паутину.

Стоит напомнить, что АВТОВАЗ продолжает работу над усовершенствованием системы LADA Connect, способной синхронизировать штатную мультимедиа с мобильными устройствами и управлять их информационно-развлекательными сервисами посредством дисплея в центральной консоли. «Яндекс», в свою очередь, поможет тольяттинцам с модернизацией программного обеспечения и скорейшей его адаптацией к серийным автомобилям.

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15 марта 2017
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