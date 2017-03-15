АВТОВАЗ не планирует снимать LADA Priora с производства

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Волжского завода, документ одобрения типа транспортного средства на LADA Priora действует до 2019 года, и в ближайшем будущем останавливать выпуск модели компания не планирует.

— Это все бред! Мы будем продавать «Приору» до тех пор, пока она будет пользоваться спросом. Что касается необходимости оснастить ее системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС, то решение по этому поводу пока не принято, — прокомментировал «АвтоВзгляду» исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Стоит добавить, что LADA Priora, пусть и теряя популярность, все же остается достаточно востребованным автомобилем среди наших соотечественников. За минувший год владельцами седана стали без малого 17 560 человек.