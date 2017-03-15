АВТОВАЗ не планирует снимать LADA Priora с производства

Фото: АВТОВАЗ
В ряде СМИ появилась информация о грядущей остановке сборочного производства седана LADA Priora из-за необходимости установки модуля ЭРА-ГЛОНАСС, однако эти сведения оказались неверными. Вопрос о снятии автомобиля с конвейера на АВТОВАЗе пока не обсуждался.
Вячеслав Василенко

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель Волжского завода, документ одобрения типа транспортного средства на LADA Priora действует до 2019 года, и в ближайшем будущем останавливать выпуск модели компания не планирует.

— Это все бред! Мы будем продавать «Приору» до тех пор, пока она будет пользоваться спросом. Что касается необходимости оснастить ее системой экстренного реагирования на базе ЭРА-ГЛОНАСС, то решение по этому поводу пока не принято, — прокомментировал «АвтоВзгляду» исполняющий обязанности вице-президента по внешним и внутренним коммуникациям АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Стоит добавить, что LADA Priora, пусть и теряя популярность, все же остается достаточно востребованным автомобилем среди наших соотечественников. За минувший год владельцами седана стали без малого 17 560 человек.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, седан, дешевые машины, бюджетные авто, купить машину
15 марта 2017
204