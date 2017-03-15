Въезд в центр Москвы и других городов станет платным

Фото: Вячеслав Василенко
Законопроект о введении платного въезда в Первопрестольную и другие города России будет рассмотрен депутатами Госдумы во втором чтении с учетом новых поправок.
Вячеслав Василенко

Проект «Об организации дорожного движения», предусматривающий, в частности, взимание платы за въезд в города, был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле прошлого года, а 16 декабря поддержан депутатами.

Если документ обретет законную силу, то муниципальные и региональные власти смогут устанавливать свободные тарифы на движение транспортных средств по определенным участкам дорог. Более того, закон позволит ввести плату за стоянку машин во дворах.

Фото: transport.ru

Однако председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев поспешил успокоить автомобилистов, сообщив, что возможность введения платного проезда предусмотрена лишь для исторических центров городов. Собственно, данную поправку и должны внести в законопроект при рассмотрении Госдумой во втором чтении.

Справедливости ради стоит отметить, что для признания некоторых участков того или иного города культурно-историческими центрами необходимо соответствующее решение местных законодательных собраний. Впрочем, за этим дело не станет.

Приверженцы сбора платы за движение на автомобиле по центральным улицам опираются на опыт зарубежных стран, в частности, Великобритании. Только вот после организации платного въезда в центр Лондона ситуация с точки зрения трафика сильно не изменилась. Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин пока всерьез не рассматривает введение платы за движение по столице. Он считает, что острой необходимости в этом нет, поскольку благодаря платным парковкам количество машин в центре уже снизилось на четверть.

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15 марта 2017
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