В Германии обыскивают штаб-квартиру Audi

Как сообщила местная газета Suddeutsche Zeitung, полицейские приступили к обыску главного офиса сегодня утром, под «раздачу» попали даже частные дома руководителей компании. Следователи уверены, что в Audi решили последовать примеру родственного Volkswagen и фальсифицировать результаты тестирования выбросов вредных веществ дизельных двигателей в США — очевидно, началась новая глава «дизельгейта».

Напомним, что по итогам судебных разбирательств, вызванных «дизельным скандалом», компанию Volkswagen обязали возместить более чем 20 млрд. долларов в Соединенных Штатах за нанесенный ущерб. Audi тогда осталась в стороне, однако теперь сотрудники правоохранительных органов взялись и за ингольштадцев.