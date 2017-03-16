За что LADA Vesta назвали «Лучшим продуктом года»

Фото: Вячеслав Василенко
Флагманский седан Волжского автозавода LADA Vesta стал победителем премии Российского автомобильного форума-2017. Автомобиль получил награду в номинации «Лучший продукт года».
Мирон Горин

Эксперты форума отметили неординарный «искобразный» дизайн «Весты», который обязан стараниям бывшего художника Volvo Стива Маттина. Сыграла свою роль и стремительно растущая популярность машины — модель заняла четвертое место в рейтинге самых востребованных авто 2016 года.

Стоит напомнить, что в сентябре АВТОВАЗ планирует вывести на рынок LADA Vesta в кузове «универсал», а затем и псевдовнедорожную модификацию Vesta Cross. Последняя похвастает увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и парочкой новых опций.

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16 марта 2017
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