Как выбрать правильные летние шины

Так, мы уже рассказывали о том, что журнал «За рулем», сравнив тормозной путь на мокром асфальте со скорости 80 км/ч у разных шин, на практике доказал, что он может отличаться на более чем 6 метров. У шин, занявших по результатам этого теста первое место, тормозной путь составил 24,6 метра, а у аутсайдера испытаний — 31,4 метра. При этом последний стоил раза в полтора дешевле первого. Вывод напрашивается сам собой — на покрышках экономить не стоит, поскольку шины премиум-класса гарантируют короткий тормозной путь и отличную управляемость.

По статистике около 50% автовладельцев используют шины с неправильным давлением. А это влияет не только на время использования шины, но и на ее топливную экономичность и поведение на дороге.

Кроме того, эксперты в области безопасности дорожного движения не устают напоминать, что принимая решение о смене резины, автовладельцы должны в том числе ориентироваться на их износ. Менять шины лучше при остаточной глубине рисунка протектора 3 мм.