Как выбрать правильные летние шины

Сегодня многие водители, покупая новые шины, смотрят в первую очередь на их цену, уверенные в том, что нынче все покрышки делаются по похожим технологиям, а значит их эксплуатационные характеристики примерно одинаковы. Однако это совсем не так.
Михаил Ростарчук

Так, мы уже рассказывали о том, что журнал «За рулем», сравнив тормозной путь на мокром асфальте со скорости 80 км/ч у разных шин, на практике доказал, что он может отличаться на более чем 6 метров. У шин, занявших по результатам этого теста первое место, тормозной путь составил 24,6 метра, а у аутсайдера испытаний — 31,4 метра. При этом последний стоил раза в полтора дешевле первого. Вывод напрашивается сам собой — на покрышках экономить не стоит, поскольку шины премиум-класса гарантируют короткий тормозной путь и отличную управляемость.

По статистике около 50% автовладельцев используют шины с неправильным давлением. А это влияет не только на время использования шины, но и на ее топливную экономичность и поведение на дороге.

Кроме того, эксперты в области безопасности дорожного движения не устают напоминать, что принимая решение о смене резины, автовладельцы должны в том числе ориентироваться на их износ. Менять шины лучше при остаточной глубине рисунка протектора 3 мм.

— Водители тратят много сил и средств при выборе покрышек только для того, чтобы в итоге пребывать в комфорте и безопасности. Поэтому важно своевременно принимать решение о смене шин, когда остаточная глубина протектора стала менее 3 мм, — комментирует этот постулат представитель одного из дилерских центров компании Continental Ильгизар Такабаев. — Это защитит машину от неприятных ситуаций на дороге, в том числе аквапланирования. Чтобы сохранить сцепление с поверхностью в сильный дождь на скорости 80 км/ч, шина должна успевать отводить около 25 литров воды в секунду. В противном случае перед колесом образуется водяной клин: управляемость и тормозные свойства шины полностью потеряются…

Так же при выборе шин рекомендуются обращать особое внимание на новые модели, так как они разработаны на основе самых современных технологий, которые значительно сокращают тормозной путь, улучшают управляемость и экономят топливо. К тому же новизна является гарантией «свежести» шин, поскольку, выбирая шины из модельной линейки поновее, вы непременно получите и лучшие характеристики.

И еще специалисты настоятельно советуют использовать шины, подходящие для конкретного времени года: разницу между зимней и летней резиной можно почувствовать уже на средней городской скорости. Чем выше температура асфальта, тем хуже зимняя шина цепляется за него, а значит труднее становится вовремя затормозить. Тормозной путь со скорости 100 км/ч примерно на 2 корпуса автомобиля длиннее, чем на летних шинах. А уровень управляемости на зимних шинах летом снижается на 15%.

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15 марта 2017
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