АВТОВАЗ не может избавиться от электрических LADA

Фото: LADA
На виртуальной торговой площадке АВТОВАЗа появился лот о продаже 42 электромобилей EL LADA на общую сумму в 26 386 500 рублей. По одиночке машины купить нельзя — тольяттинцы планируют реализовать их скопом, рассчитывая на корпоративные парки.
Мирон Горин

Несомненно, электрическая «Лада» популярностью у наших соотечественников не пользуется: за минувший год EL LADA смогла найти всего двух хозяев. Причем, далеко не факт, что покупателями оказались физические лица. Скажем больше: выставленные ныне на продажу машины АВТОВАЗ тщетно пытается реализовать аж с 2013 года.

Напомним, что ВАЗ-181 700 был выпущен тиражом в 100 экземпляров по заказу администрации Ставропольского края. Правда, партию изготовленных авто регион так и не оплатил. В итоге АВТОВАЗ, кое-как распродав за три с лишним года половину этих машин, решил для оставшегося неликвида сбросить цену на 400 000 рублей в попытке заинтересовать хотя бы корпоративные парки.

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20 марта 2017
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