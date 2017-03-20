АВТОВАЗ не может избавиться от электрических LADA

Несомненно, электрическая «Лада» популярностью у наших соотечественников не пользуется: за минувший год EL LADA смогла найти всего двух хозяев. Причем, далеко не факт, что покупателями оказались физические лица. Скажем больше: выставленные ныне на продажу машины АВТОВАЗ тщетно пытается реализовать аж с 2013 года.

Напомним, что ВАЗ-181 700 был выпущен тиражом в 100 экземпляров по заказу администрации Ставропольского края. Правда, партию изготовленных авто регион так и не оплатил. В итоге АВТОВАЗ, кое-как распродав за три с лишним года половину этих машин, решил для оставшегося неликвида сбросить цену на 400 000 рублей в попытке заинтересовать хотя бы корпоративные парки.