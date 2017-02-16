Как европейцы относятся к автомобилям LADA

Николя Мор сообщил, что в 2016 году было реализовано 18,5 тысяч машин LADA в 32 зарубежных странах. Что ж, независимой статистики на этот счет мы не нашли, но нет никаких оснований не верить президенту на слово. Тем более, что цифра-то не сильно впечатляющая — жалкие 7% от общих продаж автогиганта.

Если не считать явной экзотики вроде Египта или Ливана, то основным зарубежным рынком АВТОВАЗа последнее время оставался Казахстан. Но в 2016 году там был введен утилизационный сбор, сильно ударивший по всему рынку новых легковых машин. Неплохо продавались «Лады» и на Украине, однако там нынче беда с покупательной способностью населения. Тем не менее, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек продолжает настаивать, что приоритетом для экспорта по-прежнему остаются страны СНГ.

Это заявление некоторым образом входит в протииворечие со словами Николя Мора, который одной из основных задач в текущем году объявил повышение имиджа бренда. Согласитесь — как-то совсем не престижно рассуждать о бывших союзных республиках, которые многие в России до сих пор не считают никакой заграницей. И амбиции у руководства компании куда больше — оно заглядывается на Европу, и в особенности на ФРГ. Недаром уже который месяц под разными предлогами муссируется вопрос вывода на немецкий рынок сертифицированной по «Евро-6» Vesta. Но вот есть ли какие-то серьезные коммерческие перспективы у АВТОВАЗа в ЕС?