Как европейцы относятся к автомобилям LADA

Фото: LADA
Президент АВТОВАЗа Николя Мор, рассказывая о планах предприятия на 2017 год, обмолвился о том, что экспорт продукции будет резко увеличен — на 50%. Учитывая продолжающийся кризис в России и убыточность деятельности автогиганта, его зарубежные устремления вполне объяснимы. Но ждут ли в принципе за границей вазовские автомобили?

Эдуард Раскин

Николя Мор сообщил, что в 2016 году было реализовано 18,5 тысяч машин LADA в 32 зарубежных странах. Что ж, независимой статистики на этот счет мы не нашли, но нет никаких оснований не верить президенту на слово. Тем более, что цифра-то не сильно впечатляющая — жалкие 7% от общих продаж автогиганта.

Если не считать явной экзотики вроде Египта или Ливана, то основным зарубежным рынком АВТОВАЗа последнее время оставался Казахстан. Но в 2016 году там был введен утилизационный сбор, сильно ударивший по всему рынку новых легковых машин. Неплохо продавались «Лады» и на Украине, однако там нынче беда с покупательной способностью населения. Тем не менее, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек продолжает настаивать, что приоритетом для экспорта по-прежнему остаются страны СНГ.

Это заявление некоторым образом входит в протииворечие со словами Николя Мора, который одной из основных задач в текущем году объявил повышение имиджа бренда. Согласитесь — как-то совсем не престижно рассуждать о бывших союзных республиках, которые многие в России до сих пор не считают никакой заграницей. И амбиции у руководства компании куда больше — оно заглядывается на Европу, и в особенности на ФРГ. Недаром уже который месяц под разными предлогами муссируется вопрос вывода на немецкий рынок сертифицированной по «Евро-6» Vesta. Но вот есть ли какие-то серьезные коммерческие перспективы у АВТОВАЗа в ЕС?

Фото: LADA

Продажи LADA в странах Евросоюза стабильно падали с 2009 по 2014 год. Больше того, весь экспорт держался совсем не на новых разработках тольяттинцев. Почти 95% из отправляемых на Запад автомобилей приходилось на долю древнего трехдверного внедорожника LADA 4x4, который практически не менялся аж с 1977 года. Можно сказать, что машина стала культовой в таких странах, как Германия и Венгрия, хотя с каждым годом «старушке» все труднее соответствовать ужесточающимся экологическим требованиям.

Да, если бы АВТОВАЗу действительно удалось закрепиться на сладком европейском рынке, это могло бы поправить дела с выручкой и получить шанс вылезти из долгов. Так, базовая Granta стоит у нас 389 900 рублей, а в Германии — по нынешнему курсу евро — 427 600 рублей, хотя и с более богатым оснащением, включающим ESP, две подушки и систему контроля давления в шинах. Самый же дорогой седан «Гранта» обойдется немцу в 684 000 рублей, а русскому — в 522 400 «деревянных».

Прайс на внедорожник LADA 4x4 стартует с отметки, эквивалентной 640 000 рублям, в то время как в России машину можно приобрести за 475 900 рублей в сопоставимой комплектации. При этом на европейском рынке машина как минимум вдвое дешевле любого мыслимого конкурента.

Что касается новинки Vesta, то модель будет продаваться в Германии по цене от 12 490 евро (723 000 руб.), хотя в России с подобной же оснащенностью она обходится всего в 545 900 рублей.

Казалось бы, у АВТОВАЗа есть все шансы на громкий успех — и цену задрать можно, и конкурентоспособность при этом сохранить. Просто мечта любого предпринимателя! Скажем, за Opel Corsa в той же ФРГ просят 12 780 евро, за Volkswagen Polo — 12 750 евро. А ведь они значительно меньше по размерам, чем Vesta, чрезвычайно удачно втиснувшаяся по габаритам ровно между классами В и С. Машины же гольф-класса стоят куда дороже: Astra — 17 260, Golf — 17 850 евро.

Но на деле все не так просто. Никто в Европе не ждет «Ладу». То ли мешает косность европейцев, привыкших иметь дело со знакомыми брендами, то ли качество автомобилей недотягивает, то ли специалистам по продвижению продукции АВТОВАЗа не хватает квалификации. Как бы то ни было, но за весь 2016 год в страны ЕС удалось пристроить только 3951 автомобиль, что составляет лишь 0,03% от общего числа регистраций легковых автомобилей. В списке брендов LADA занимает почетное 40-е место, между MG и Bentley.

Более того, грамотная рекламная компания и толковая организация дилерской сети потребуют таких дополнительных расходов, что цены на русские машины моментально перестанут быть столь привлекательными. В общем, никаких способов по-легкому срубить денег в нынешнем непростом мире у АВТОВАЗа не осталось ни на внутреннем рынке, ни на внешнем.

Фото: LADA
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17 февраля 2017
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