Наркоманы парализовали работу завода BMW

Как сообщает издание Bild, парочку невменяемых сотрудников завода обнаружили их коллеги, которые сообщили об инциденте руководству и тут же вызвали медиков. Подоспевшие врачи привели в чувство потерявших сознание работяг, а в ходе освидетельствования у них в крови была выявлена чрезмерная доза алкоголя, амфетамина и другого синтетического наркотика. В результате происшествия предприятие на 40 минут прекратило свою работу — по оценкам экспертов ущерб в связи с этим может достигать 1 000 000 евро.

Напомним, что в России BMW выпускает седаны 3-й и 5 -й серий, а также кроссоверы Х1, Х3, Х4, Х5 и Х6 на заводе «Автотор» в Калининграде. Собственную сборочную площадку немцы строить в нашей стране пока не планируют.