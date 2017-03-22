Aston Martin Rapide станет электромобилем

Фото: www.netcarshow.com
Глава Aston Martin Энди Палмер объявил, что спортивный седан Rapide будет выпускаться исключительно в электрической версии. Мощная «пятидверка» лишится своего 477-сильного двигателя, а взамен получит силовую установку с электромоторами, развивающую около 800 сил.
Виктория Базылева

Г-н Палмер рассказал, что новинка выйдет в свет не раньше 2018 года. При этом директор британской компании не стал раскрывать подробности технических характеристик «зеленого» Rapide, отметив лишь, что автомобиль вооружат 800-сильной электрической силовой установкой, а его максимальная дальность хода в идеальных условиях составит около 320 километров.

Напомним, Aston Martin Rapide дебютировал в 2010 году. Вооруженная 477-сильным шестилитровым V12 «пятидверка» разгонялась до сотни за 5,3 секунды, а максимальная скорость достигала отметки в 303 км/ч. Тремя годами позже британцы выпустили более мощную версию — Rapide S, под капотом которой трудился все тот же V12, но «разозленный» до 560 л.с. К слову сказать, в настоящее время он продается в России по цене от 15 000 000 рублей.

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22 марта 2017
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